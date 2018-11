The Cure concertează pentru prima dată în România

The Cure, una din cele mai longevive trupe din generaţia post-punk, alături de U2 şi Depeche Mode, va concerta pentru prima dată în România.

Formaţia condusă de Robert Smith va urca pe scena festivalului Rock in The City, care are loc în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, pe data de 22 iulie.

Biletele pentru concertul The Cure vor fi puse în vânzare marţi. În deschiderea concertului The Cure vor urca pe scena God Is an Astronaut.

Tot la Rock in the City a confirmat prezenţa o altă trupă emblematică a anilor '80-'90, Bon Jovi.

sursă foto: NME