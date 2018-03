The Chainsmokers, pentru prima dată în România

The Chainsmokers, celebra trupă din Statele Unite ale Americii, care a scos hit după hit anul trecut, vine pentru prima data în România, în această vară, la Untold.

Cei doi membri The Chainsmokers, Alex Pall și Andrew Taggart sunt câștigatori ai unui premiu Grammy, iar melodia cu care au devenit cunoscuți – Closer, are peste două miliarde de vizualizări.

În 2017, The Chainsmokers au lansat în colaborare cu trupa britanică Coldplay piesa “Something just like this” care în prima zi de lansare a obținut și un record mondial. Piesa a avut peste 9 milioane de accesări într-o singură zi, performanță nereușită de nici un artist până în acel moment.

Line up-ul Untold mai este completat de Jason Derulo, care va urca pentru prima dată pe scena festivalului Untold. În 2017 a fost prezent pe scena festivalului Neversea, în fața a peste 70.000 de fani a promis că se va întoarce în România.

De asemenea, și legenda muzicii electronice, Tiesto, se reîntoarce la Cluj-Napoca. Artistul se află în topul preferințelor fanilor Untold.

Don Diablo, Tujamo și Fedde le Grand se reîntorc pe scena principală a festivalului Untold. De asemenea, și Kshmr și Danny Avila au fost prezenți la ediția din 2017 a festivalui Neversea și vin pentru prima dată la Cluj-Napoca.

The Asteroids Galaxy Tour și Will Sparkscompletează line-up-ul scenei principale a festivalului.

Până în acest moment peste 35.000 de fani ai festivalului și-au achiziționat un abonament pentru cele patru zile. Abonamentele pot fi achiziționate de pe www.untold.com.