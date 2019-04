Ce îți poate dezvălui testul mesei înclinate?

testul mesei inclinate

Medicul cardiolog iti poate recomanda testul mesei inclinate sau testul TILT pentru a afla cauza episoadelor de lesin sau de pierdere a cunostintei de scurta durata (sincopa).

Testul mesei inclinate. In timpul acestui test, vei sta intins pe o masa care este gradual inclinata de la orizontala in sus, la diferite unghiuri. Testul masoara cum variaza tensiunea arteriala si frecventa inimii ca raspuns la actiunea gravitatiei. O asistenta medicala va nota in permanenta valorile tensiunii arteriale si frecventa cardiaca pentru a vedea cum se schimba de-a lungul testului.

Testul mesei inclinate. Cand este indicat testul TILT?

Medicul cardiolog efectueaza testul TILT pentru a declansa aparitia simptomelor in timp ce te urmareste indeaproape. In timpul testului, va masura tensiunea arteriala si frecventa inimii pentru a identifica ce cauzeaza starea de lesin, scrie reginamaria.ro.

Se considera ca testul este normal daca tensiunea arteriala se mentine constanta pe masura ce masa este inclinata in sus, iar frecventa cardiaca creste cu o anumita valoare.

Testul mesei inclinate. Daca tensiunea arteriala scade sau se mentine scazuta in timpul testului, te vei simti ametit. Starea de lesin apare deoarece creierul nu este irigat suficient in acel moment. Aceasta se poate datora fie unei frecvente cardiace prea lente sau, din contra, prea rapide. Frecventa cardiaca nu se adapteaza pe masura ce masa este inclinata in sus sau vasele de sange nu se contracta suficient pentru a sustine tensiunea arteriala.

Senzatia de ameteala sau cap gol se poate datora efectelor secundare ale unor medicamente, deshidratarii, tulburarilor de ritm (aritmiilor), hipoglicemiei (zahar in sange scazut), repausului in pat prelungit sau anumitor afectiuni neurologice care determina hipotensiune arteriala.

Testul mesei inclinate. Ce complicatii pot sa apara in timpul efectuarii testului?

Exista putine riscuri. Rar, poate sa apara lesinul in timpul testului TILT. Insa, chiar daca acesta apare, esti in siguranta, deoarece esti securizat in prealabil cu ajutorul unor benzi de sustinere. Te vei simti bine din nou in cateva minute dupa ce masa este repozitionata la orizontala.

Testul mesei inclinate. Cum trebuie sa te pregatesti pentru testul TILT?

Cu 2 ore inainte de test nu manca sau bea

Daca testul este dimineata, medicul iti va recomanda sa nu mananci sau bei dupa miezul noptii de dinaintea testului

Daca faci un anumit tratament, intreaba-l pe medic daca vei lua in mod obisnuit medicamentele inainte de test

Testul mesei inclinate. Prima parte a testului TILT

Prima parte a testului arata modul in care corpul tau raspunde cand pozitia lui se schimba.

Testul mesei inclinate. Vei fi intins pe spate pe o masa. Vei fi securizat de masa cu ajutorul unor curele la nivelul taliei si genunchilor care te vor mentine in aceeasi pozitie. La nivelul bratului se va monta o linie IV (intravenoasa). Se monteaza la nivelul toracelui electrozii pentru electrocardiograma (ECG) pentru a inregistra bataile inimii. Se monteaza pe brat manseta aparatului de tensiune pentru a masura presiunea arteriala.

Asistenta medicala inclina masa astfel incat capul sa fie ridicat usor (30 de grade) fata de pozitia orizontala. Asistenta verifica tensiunea arteriala si ritmul cardiac.

Dupa aproximativ 5 minute, asistenta va inclina masa mai mult, la un unghi de 60 de grade sau mai mare. Asistenta va continua sa masoare tensiunea arteriala si ritmul cardiac timp de 45 de minute. Asistenta iti va cere sa ramai linistit in toata aceasta perioada, dar trebui sa ii spui daca te simti inconfortabil.

Daca tensiunea arteriala scade in acest timp, asistenta va cobori masa si va opri testul. Nu va trebui sa faci si partea a doua a testului. Insa, daca tensiunea arteriala nu scade dupa aceasta perioada de observare, asistenta va cobori masa si va incepe a doua parte a testului.

Testul mesei inclinate. Partea a doua a testului TILT

Arata cum raspunde organismul la administrarea unui medicament (nitroglicerina). Rolul lui este sa te faca sa fii mai responsiv daca la prima parte a testului mesei inclinate tensiunea arteriala a ramas constanta.

Testul mesei inclinate. Asistenta va administra itravenos medicamentul

Apoi, asistenta va inclina masa la un unghi de 60 de grade

Poti simti cresterea batailor inimii (palpitatii) datorita medicamentului

Daca tensiunea arteriala scade, asistenta va cobori masa in pozitie orizontala, va opri administrarea medicamentului si testul se va termina

Daca tensiunea arteriala nu scade dupa aproximativ 15 minute, asistenta va cobori masa si testul va fi terminat

Testul TILT poate dura aproximativ 90 minute, daca se fac ambele parti, si doar 30-40 minute, daca se efectueaza doar prima parte.

Testul mesei inclinate. Ce se intampla dupa terminarea testului TILT?

Te poti simti obosit sau sau poti avea o stare de greata imediat dupa test. Vei sta in clinica aproximativ 30-60 minute, timp in care asistenta medicala iti va masura tensiunea arteriala si pulsul. Dupa ce si-au revenit, majoritatea persoanelor pot conduce masina si se pot intoarce la activitatea zilnica.

Totusi, daca ti-ai pierdut cunostinta in timpul testului, vei sta sub supraveghere mai mult timp si nu este indicat sa conduci in acea zi.

Testul mesei inclinate. Ce semnificatie are rezultatul testului TILT?

Vei primi rezultatul imediat ce testul se finalizeaza.

Rezultatul poate fi “pozitiv” sau ”negativ”:

Test TILT negativ (normal): tensiunea arteriala nu scade si nu ai simptome in timpul testului

Testul TILT este pozitiv: tensiunea arteriala scade si ai simptome in timpul testului (vei avea o stare de lesin sau o senzatie de cap gol).

Testul mesei inclinate. Medicul cardiolog iti poate recomanda schimbarea medicamentelor sau efectuarea unor teste suplimentare. Daca lesinul se datoreaza unei frecvente cardiace prea mici (bradicardie), medicul iti poate recomanda un stimulator cardiac.

Medicul cardiolog foloseste testul TILT pentru a afla cauza lesinului sau sincopei (pierderii temporare a cunostintei)

Testul TILT este folosit cand lesinul se datoreaza unui ritm cardiac anormal sau unei presiunii arteriale mici (hipotensiune arteriala). Bradicardia (un ritm cardiac scazut) poate provoca lesin.

In timpul testului, vei sta intins pe o masa cu capul ridicat la aproximativ 60-80 grade deasupra restului corpului in timp ce asistenta medicala masoara tensiunea arteriala si frecventa cardiaca. Ti se va monta o linie venoasa prin care se va administra un medicament sau se va recolta sange.