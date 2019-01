Testul care-ți arată dacă te vei căsători anul ăsta!

Vrei sa te mariti sau sa te insori cat mai repede? Daca vrei sa afli care sunt sansele sa se intample acest eveniment fericit anul asta e musai sa faci testul de mai jos. Totul depinde de tine insuti. Dar sa nu mai lungim vorba: sa trecem la treaba!

Raspunde la intrebarile de mai jos cu Adevarat sau Fals.

Este foarte important sa am o relatie stabila.

Vreau sa am mereu dreptate.

Imi place sa fiu iubit pentru ceea ce sunt.

Nu agreez oamenii cumsecade.

Nu conteaza cum arata persoana pe care o doresc in viata ta. Important este sa aiba suflet bun.

N-am inselat pe nimeni niciodata.

Imi doresc foarte mult sa am copii

Cred ca barbatii nu se indragostesc cu creierul, ci cu...

Am tras cu ochiul la mesajele ultimului iubit.

Uneori ma intreb cum s-a construit Marele Zid Chinezesc fara ajutorul meu.

Mi s-a spus ca cer prea multa atentie. Aiurea!

M-am despartit de cineva prin sms…

M-am uitat la poza unui barbat/femeie pe net si am simtit cu adevarat ca ma voi casatori cu el. (Daca chiar ai pus mana pe el/ea, adauga 10 PUNCTE).

Sunt convinsa ca sunt sarit de pe fix.

Merg de peste cinci ani la psiholog.

Am un obicei la care jur ca voi renunta, de cum ma voi casatori.

Nu-mi place sa renunt. La nimic.

Imi place sa-mi dau intalniri cu tipi/ tipe de pe net.

Uneori ma gandesc ca sunt gras/ idiot/ urat, dar nu am o parere foarte proasta despre mine.

Am citit "Twilight." (daca ai terminat toate romanele, adauga 3 PUNCTE. Daca ai cumparat bilete la film, adauga 7 PUNCTE)

Visez uneori ca sunt un mare dansator.

La prima intalnire mereu intreb ce zodie este.

I-am trimis cuiva de sex opus un mail haios, un mesaj pe telefon interesant sau un animalut de plus, desi nu eram impreuna.

Cred ca tatal meu este un mincinos.

Mama mea e betiva, sufera de depresie sau este foarte frumoasa.

Surorile (fratii ) mele sunt mai frumoase si mai destepte ca mine.

Cainele familiei a avut probleme psihologice.

Am ales deja numele copiilor. (Daca acestea sunt Bella sau Edward, adauga 12 PUNCTE).

Sunt singur si nu-mi explic motivul.

Casatoria e o prostie.

Ma indragostesc foarte repede si imi trece la fel de repede

Ma gandesc mereu pe cine sa invit la nunta.

Nu cred in destin.

Am o stare de bine cand aflu ca o prietena se marita.

Nu port inel pe degetul de la mana stanga din superstitie. Astept marele inel J

Sunt mereu la dieta.

Acum aduna-ti punctele:

Un punct pentru fiecare raspuns "Adevarat", plus punctele suplimentare, asa cum este indicat. 0 puncte la raspunsurile cu Fals. Foarte important: NU trisa!

1-9 PUNCTE: TE JOCI CU FOCUL SI-TI PLACE

Esti o persoana care stie cum sa se bucure de o viata sociala intensa. Poti sa le dai sfaturi si prietenelor tale cu bretonul prea lung care nu stiu ce-i aia crema depilatoare.

10-19 PUNCTE: ESTI PE APROAPE

Nu zic ca nu-ti vei gasi niciodata un partener, dar mai trebuie sa lucrezi, pentru a intelege cum sa ajungi la el. Si trebuie si sa te grabesti. Singuratatea este ca ciuperca la picior: cu cat stai mai mult, cu atat se agraveaza.

20-29 PUNCTE: ESTI IN PURGATORIU

Viata ta amoroasa este ca petrecerea de Revelion la sfarsit: amortita, acoperita de fum de tigara si de aburii alcoolului. Esti extenuata. Nimeni nu zice ca te-ai distrat, dar esti fericita ca s-a incheiat anul si-ti poti pune dorinte noi, pentru a te grabi apoi sa le incalci. Iti trebuie un nou motiv sa o iei de la capat.

30+ PUNCTE: VIATA TA AMOROASA ESTE LA PAMANT

Nu te amagi singura: esti patetica! Da-ti doua palme si iesi afara din casa. Arunca rujul roz si ia unul mat si imbraca-te cu o rochie ca lumea, nu cu saci. Repeta-ti de un milion de ori ca meriti sa fii iubita si vei vedea ce se va intampla.