Tot ce trebuie să știi despre testarea genetică pentru cancer

Testare genetica cancer

Testare genetică cancer. Testarea genetică este o opțiune personală care ar trebui luată în colaborare cu medicul și familia.

Testare genetică cancer. Testarea genetică poate ajuta o persoană (în unele cazuri chiar familia) să înțeleagă cauza cancerului și riscul de a dezvolta un cancer în viitor sau de transmitere la copii.

Istoricul familial de cancer este, fara indoiala, o componenta de baza a sfatului genetic in oncologie. Acesta este stabilit prin anamneza familiala care trebuie sa stabileasca ce alte tipuri de neoplasme au existat in familie si ce grad de rudenie exista cu acesti membri ai familiei, diagnosticul histopatologic, varsta de debut a acestor cancere, expunerea la factorii de risc din mediu, tratamente urmate, modul de evolutie. Totusi, uneori, pacientul nu cunoaste tipurile de afectiuni ale rudelor, aceasta datorandu-se lipsei unui diagnostic anatomo-patologic, non-paternitatii etc.

Alteori, pacientul poate avea intr-adevar un istoric familial negativ pentru cancer, dar el sa fie purtatorul unei noi mutatii genetice, pacientul respectiv fiind fondatorul unei viitoare familii cu predispozitie genetica pentru cancer.

Testare genetică cancer. Testarea genetica directa este indicata pacientilor care provin din familii la care s-a dovedit in mod cert predispozitia pentru cancer, pentru care rezultatul acestei testari modifica semnificativ tipul de asistenta medicala acordata.

Totusi, testarea genetica se poate efectua si persoanelor care sunt interesate, chiar in absenta unui risc evident pentru cancer. Testarea genetica poate fi folosita si pentru a orienta asupra tipului de interventie chirurgicala, asupra tipului de tratament citostatic care trebuie administrat sau pentru aprecierea prognosticului neoplasmului respectiv.

Testarea genetică este utilă pentru a prezice probabilitatea ca o anumită persoană să dezvolte o anumită afecțiune, inclusiv anumite forme de cancer;

Testarea genetică reprezintă o decizie personală care presupune luarea în considerare a mai multor factori;

Orice persoană care hotărăște să se supună unui test genetic ar trebui să primească consiliere înainte și după testare.

Testare genetică cancer. Analiza genelor, cromozomilor și a proteinelor

Testare genetică cancer. Testarea genetică presupune analizarea genelor, cromozomilor și a proteinelor. Este folosită pentru a estima riscul bolii, pentru a identifica purtătorii bolii ( indivizii care nu au boala, dar au o copie a genei purtătoare a bolii), diagnosticarea bolii sau pentru a determina cursul probabil al bolii.

Pentru a prevedea riscul apariției cancerului se poate face o testare predictivă, aceasta înseamnă că un test poate prevedea probabilitatea ca un anumit individ să dezvolte o formă de cancer în cursul vieții. Niciun test genetic nu poate stabili cu certitudine de 100% dacă o persoană va dezvolta o formă de cancer în cursul vieții, dar poate indica dacă o persoană prezintă un risc mai mare de a dezvolta o formă de cancer, comparativ cu populația generală.

Testare genetică cancer. Nu toate persoanele care au o genă ce poate predispune la apariția cancerului vor și dezvolta această afecțiune. De exemplu, o femeie cu risc de 75% de a dezvolta un cancer mamar poate să rămână sănătoasă toată viața, în timp ce o femeie cu 25%risc poate dezvolta cancerul mamar.

Testare genetică cancer. Factori de risc pentru un cancer ereditar

Istoric familial de cancer. Trei sau mai multe rude cu aceeași formă de cancer sau forme asemănătoare.

Debut precoce. Una sau două rude diagnosticate cu cancer la o vârstă tânără.

Două sau mai multe forme de cancer la ceeași persoană (rudă).

Testare genetică cancer. Alți factori:

Testare genetică cancer. Orice persoană care intenționează să facă o testare genetică ar trebui să fie conștientă de faptul că un asemenea test are anumite limitări și presupune serioase implicații etice și psihologice.

Testarea poate avea ca și consecințe depresie, anxietate sau sentimentul de vinovăție. În cazul în care o personă obține un rezultat pozitiv (adică existența unei mutații), poate determina anxietate sau depresie datorită conștientizării riscului apariției cancerului. Unele persoane s-ar putea să înceapă să se gândească la ei înșiși ca fiind bolnavi, chiar dacă nu vor dezvolta niciodată această boală. În cazul în care o persoană nu are această mutație deși alți membri ai familiei o poartă, s-ar putea să treacă printr-un proces de învinovățire.

Testarea poate cauza tensiuni în cadrul familiei. În unele cazuri, o persoană poate simți că are o responsabilitate să spună membrilor familiei extinse faptul că au primit un rezultat pozitiv în urma testului și să-i încurajeze și pe aceștea să facă testul. Acest proces poate conduce la tensiuni în familie.

Testarea poate furniza un fals simț al securității. Doar pentru că rezultatul testului a ieșit negativ aceasta nu înseamnă că persoana în cauză nu poate să dezvolte o formă de cancer în cursul vieții. Un rezultat negativ înseamnă doar că riscul de a dezvolta cancer este egal cu cel al populației generale.

Testarea poate furniza rezultate neclare. Gena unei persoane poate suferi o mutație unică, necunoscută ca afectând riscul apariției cancerului. Sau, gena poate avea o mutație ce nu poate fi detectată de testele care sunt azi disponibile. Multe forme de cancer nu pot fi legate de o anumită genă specifică, iar alte gene pot interecționa, în mod imprevizibil, cu alte gene sau factori de mediu pentru a determina apariția cancerului. În ambele cazuri, poate fi imposibil de calculat riscul apariției mutației care poate conduce la cancer, fapt ce poate determina apariția anxietății și incertitudinii.

Testarea este costisitoare și poate necesita uneori mult timp pentru finalizare și interpretare.

Testarea poate cauza preocupări legate de confidențialitate. Unele persoane se tem că rezultatele testului pot conduce la discriminare sau sunt preocupați de păstrarea confidențialității informațiilor lor genetice. Ei pot fi nesiguri dacă să comunice apropiaților rezultatul testului și sunt preocupați de discriminările cât privește locul de muncă. Luați în considerare posibilitatea de a discuta toate aceste probleme private cu un consilier genetic sau un medic.