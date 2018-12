Test brad de Crăciun. Află ce tip de personalitate ai, în funcție de imaginea aleasă!

Daca nu ai facut pana acum un test cu brad de Craciun, acum vei avea sansa sa descoperi anumite lucruri despre tine doar prin simpla alegere a unui simbol preferat.

Alege imaginea preferata de mai jos si vei afla ce inseamna cu adevarat aceasta perioada festiva pentru tine.

1. Bradul de Craciun Clasic: Esti recunoscatoare!

Pe perioada sarbatorilor simti doar nevoia de a fi recunoscatoare pentru fiecare lucru din viata ta. Chiar daca treci printr-o perioada dificila, faci tot posibilul sa iti exprimi sentimentele de multumire si incantare.

Astfel, vezi mereu jumatatea plina a paharului si privesti viata ca pe cel mai frumos dar pe care l-ai fi putut primi.

Consideri ca este important sa ramai pozitiva si calma, nu doar pentru sanatatea ta mintala, ci si pentru a celor din jurul tau. Optimismul e cel mai bun lucru pe care il poti oferi in dar, iar tu faci asta ca la carte.

2. Bradul de Craciun Excentric: Esti funky!

In timpul sarbatorilor de Craciun preferi sa faci lucrurile in felul tau. Ai decoratiuni excentrice si propriile tale traditii. Iti place sa dai o nota fresh si nebuneasca lucrurilor si detesti cand sarbatoriile tind sa devina prea elegante sau pretentioase.

Crezi ca aceasta sarbatoare de iarna este pentru toata lumea si preferi ca tu sa o petreci intr-un stil funky si eclectic. Amesteci si potrivesti toate lucrurile care iti plac si nimeni nu are cum sa iti spuna in ce mod ar trebui sa petreci acest sfarsit de an!

3. Bradul de Craciun Traditionalist: Esti comoda!

In timpul sarbatorilor iti faci timp pentru tine, dar si pentru cei dragi din viata ta. Incerci din rasputeri sa nu te lasi prinsa de zarva de afara si preferi, pe cat posibil, sa stai in casa, la caldura.

