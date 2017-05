Termometre si tensiometre – ce modele sa alegeti si cati bani costa

Termometre si tensiometre – Este bine sa aveti in casa un termometru si un tensiometru, dar cati bani merita sa investiti in aceste aparate medicale?

Termometre si tensiometre – lista cu toate modelele disponibile poate fi consultata AICI.

Termometre si tensiometre – Va recomandam cateva oferte foarte avantajoase de termometre si tensiometre dar care sunt si de foarte buna calitate si prezinta o acuratete desavarsita.

Termometre si tensiometre – Termometru digital cu varf flexibil

Primul termometru pe care vi-l prezentam este unul digital si cel mai ieftin existent pe piata, dar care este si de o foarte buna calitate. Termometrul este potrivit pentru masurarea temperaturii prin metoda orala, la subrat dar si rectala. Emite bipuri mai intense atunci cand febra este detectata si mai reduse ca intensitate atunci cand temperatura este normala. Pretul poate fi gasit AICI.

Termometre si tensiometre – Pachet promotional

Acest pachet promotional de la StilPropriu.ro cuprinde atat un tensiometru de buna calitate cat si un termometru. Costul lor cumparate impreuna devine astfel unul mai scazut, iar aparatele sunt fabricate sub brandul MX Onda care nu este unul foarte renumit in Romania, insa produsele se ridica la standarde internationale. Oferta o gasiti AICI.

Termometre si tensiometre – Tensiometru digital Adore

Tensiometrul Adore va permite masurarea tensiunii arteriale fara efort si cu precizie. Este un aparat medical foarte util pentru persoanele in varsta sau pentru cei cu probleme de tensiune arteriala. Rezultatele apar in mod instant pe ecran si puteti sa vedeti de asemenea citirile anterioare. Mai multe detalii si pretul pot fi gasite AICI.

Termometre si tensiometre – Termometru infrarosu pentru ureche Top Com

Atunci cand sunteti nevoiti sa luati temperatura unui bebelus sau un copil de varste fragede, este foarte dificil de facut acest lucru, tocmai de aceea acest model de termometru pentru ureche este ideal. Masurarea temperaturii se face instant in 2 secunde, masurare secventiala in 3 secunde, are senzor infrarosu si alarma de febra. Toate detaliile pot fi gasite AICI.

Termometre si tensiometre – Tensiometru de brat BPM 1500 Tristar

Ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru tensiometrul de brat BPM 1500 de la Tristar. Acest tensiometru este unul digital si afiseaza atat tensiunea arteriala cat si ritmul cardiac, in conformitate cu standardele Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Toate detaliile le gasiti AICI.