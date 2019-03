Teodorovici face un pas înapoi în scandalul OUG 114

Eugen Teodorovici, un nou atac la Realitatea TV

Un nou episod în odiseea "Ordonanței lăcomiei": ministrul de Finanțe anunță modificarea OUG 114 în următoarea perioadă.

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat luni, în Parlament, că Executivul va veni cu o propunere de modificare a OUG 114, rezultată în urma dialogului şi pentru interesul mediului de afaceri, nu din constrângere sau la presiunea companiilor.

"Întotdeauna am fost un om al dialogului. Şi am să o repet de câte ori va fi nevoie. Şi da, ca urmare a dialogului din ultima perioadă, nu din constrângere, nu la presiunea companiilor, ci pentru interesul mediului de afaceri din România şi al cetăţenilor români vom veni în perioada următoare cu o propunere de modificare a OUG 114. Şi aici vreau să subliniez foarte clar sprijinul şi propunerile foarte bune venite din partea colegilor de la UDMR atât când am construit bugetul pe 2019, cât şi în cazul Ordonanţei 114, fapt pe care îl doresc şi din partea altor partide din Parlament. Pe cei care nu cred în efectele acestui act normativ îi rog să facă o analiză de impact în care să compare situaţia economică înainte de acest act şi după ce vom avea noua formă aprobată", a spus Teodorovici la dezbaterea moţiunii "Lăcomia pesedistă subminează economia naţională", iniţiată de USR, PNL şi PMP.

Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut luni moţiunea simplă împotriva ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici. Intitulată "Lăcomia pesedistă subminează economia naţională", moţiunea a fost iniţiată de USR, PNL şi PMP.

Teodorovici i-a acuzat pe iniţiatorii moţiunii de minciună, deoarece spun că nu îşi respectă promisiunile.

"Minciuna însă vă aparţine. Am promis că românii vor avea salarii mărite. Faţă de 2016, când salariul minim brut pe economie era de 1.250 lei, după 2 ani de guvernare avem un salariu minim brut pe economie de 2.080, ceea ce reprezintă o creştere de 66% faţă de anul 2016. Or să se găsească unii critici de serviciu care doar asta ştiu să facă şi care să se declarare îngrijoraţi că salariile cresc mai rapid decât productivitatea. Este o legendă că nu există o corelare între evoluţia acestor indicatori în România. OECD a confirmat chiar acum două săptămâni că România a avut cea mai mare creştere a productivităţii muncii dintre statele analizate. Datele Eurostat arată că în perioada 2013-2017 România a avut cea mai mare creştere a productivităţii muncii în termeni reali, plus 25%, dinamică de peste patru ori mai mare decât media UE", a spus Teodorovici.

El a menţionat şi faptul că au crescut pensiile, aşa cum promis, iar valoarea punctului de pensie va ajunge de la 871,7 lei în 2016, 1.265 lei de la 1 septembrie, ceea ce reprezintă o creştere de 45%.

De asemenea, au fost alocaţi mai mulţi bani pentru Sănătate şi Educaţie, respectiv un plus de 7,3 miliarde lei în 2019 faţă de 2018 pentru Sănătate, sumele atingând un nivel de 49,8 miliarde lei, şi 9,9 miliarde lei mai mult pentru Educaţie, sumele ajungând la 30,97 miliarde lei în anul acesta.