Ordinele lui Dragnea nu se discută, se execută! Ce i-a cerut liderul PSD ministrului de Finanţe

Dragnea dictează, PSD-ul se aliniază. Șeful social-democraților a cerut ca ANAF-ul și ministerul Finanțelor să recupereze datoria de la Iohannis, adică banii din chiriile încasate de familia președintelui. Ministrul de Finanțe s-a conformat imediat și a cerut recuperarea banilor. Teodorovici a uitat să spună că el a avut o datorie imensă la stat. A plătit-o după ce s-a împrumutat la bănci.

"Îl întreb și acum pe domnul Mișa, care e președintele ANAF, precum și pe Ministerul de Finanțe, domnul Teodorovici, dacă au de gând să recupereze sutele de mii de euro de la domnul președinte Iohannis?!", spunea, în 5 iulie, Liviu Dragnea.



Aflat într-o vizită la Bistrița, ministrul Finanțelor a executat ordinul. I-a cerut preşedintelui să plătească 1,2 milioane de lei, bani din chiriile pe care Iohannis le-ar fi încasat în perioada 2001-2015 pentru un imobil situat în Sibiu.



"Statul trebuie să-și recupereze sumele aferente acelei perioade. Azi, statul nu e încă proprietar al acelui imobil. Sigur, familia Iohannis nu mai are niciun fel de drept asupra acelui imobil", a declarat, astăzi, Eugen Teodorovici.



"Colegii mei la birou verifică și vor prezenta în următoarele zile toate elementele, în detaliu, cu coduri de instanță pentru ca oricine să înțeleagă. Aministia fiscală e un subiect pe care îl avem în lucru, dar nu referitor la domnul Iohannis", a mai spus Teodorovici.



Ministrul a uitat că și el a figurat pe lista marilor datornicilor la ANAF. În urmă cu un an, avea de achitat nu mai puțin de 350.000 de euro. “O să plătesc în funcție de ce pot să plătesc. O să văd dacă pot găsi un împrumut, eventual, să achit partea de penalități, ca să nu crească în continuare.”



Datoria a fost plătită până la urmă din credite bancare. În ce condiții a primit împrumuturile? Doar Teodorovici ne poate spune. Potrivit celei mai recente declarații de avere, ministrul are datorii la bănci de peste 850.000 de euro. Din leafa de ministru le va plăti destul de greu, mai ales că de pe urma soției nu are niciun venit. Teodorovici mai are și patru terenuri, un apartament și trei vile.