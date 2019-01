Teodorovici: România a avut un deficit bugetar de 2,8% în 2018

România va avea un deficit bugetar de aproximativ 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2018, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, joi seara, citat de site-ul agenţiei de presă Reuters.

Oficialul român a mai susţinut, în cadrul unei întâlniri cu presa străină, că România va reduce în continuare acest decalaj în acest an cu cel puţin 0,5% din PIB.

Teodorovici a spus, duminică seara, într-o emisiune la Antena 3, că deficitul bugetar pentru anul trecut este în jur de 2,9% din PIB, iar pentru acest an şi-a propus un deficit de 2,5% din PIB.

„Anul trecut, se închide, pentru că datele oficiale vor fi undeva la final de martie-aprilie, când Eurostat va veni şi va confirma, va fi sub 3% (din PIB – n.red.) deficitul bugetar. Noi am spus spre 2,9%, chiar dacă nu avem datele oficiale, pentru că datele pe execuţia la decembrie vor fi la 25 ianuarie, ca ministru de Finanţe, totuşi, am anumite elemente şi pot să zic că le şi aticipez. Nici vorbă de sărit de 3. Noi am planificat pentru anul trecut 2,97%, pe cash, dar va fi sub. La fel pe ESA, vom vedea cum se închide pe final de 2018. Iar pe 2019, nici vorbă de deficitul de 5%, cum am auzit. Mi-am propus spre jumătate, spre 2,5%, decât pe 5%”, a afirmat Eugen Teodorovici, duminică seara, într-o emisiune TV.