Teodorovici recunoaşte ce a spus Realitatea TV: A fost în Cuba, via Moscova

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a confirmat marţi informaţia Realitatea TV că a făcut o vizită-fulger în Cuba, via Moscova, împreună cu ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. Teodorovici a explicat, într-o emisiune TV, că motivul principal a fost iniţierea discuţiilor privind recuperarea unei datorii istorice a Cubei.

Explicațiile celor doi oficiali vin după ce Realitatea TV a scris, pe 5 decembrie, că imediat după ceremoniile de la Focșani dedicate Zilei Naționale, Eugen Teodorovici și Sorina Pintea au plecat în Cuba, pe ruta București-Moscova-Havana, iar după 10 ore petrecute în Cuba, cei doi ar fi revenit în ţară pe ruta Havana-Madrid-Bruxelles.



"Am plecat cu ruta de zbor singura posibilă la acel moment (...) Am auzit că am plecat fără mandat, am aici documentele cu mine”, inclusiv „raportul aprobat de primul ministru”, a mai precizat ministrul Teodorovici la Antena 3.

Şeful finanţelor a povestit că s-a întâlnit cu vicepreședintele țării, cu ministrul Finanțelor și cu ministrul Sănătății, iar că discuţiile au vizat programele medicale dezvoltate de Cuba, precum vaccinuri contra cancerului pulmonar, un tratament pentru tumorile pielii și un altul care poate evita amputarea membrelor bolnavilor de diabet. Decontarea, a sugerat ministrul Finanţelor, s-ar putea face în contul datoriei Cubei faţă de România, care la momentul prăbuşirii regimului comunist, în 1989, era de circa 1 miliard şi jumătate de ruble convertibile, potrivit Adevărul

"Nu am fost în vacanță. (...) Toți știau că am fost acolo, și serviciile noastre secrete”, a mai spus Eugen Teodorovici, care chiar a sugerat că "astfel de discuții total nefondate pot pune în pericol o discuție la nivel bilateral între două state”.