Teodorovici, precizări privind rambursarea taxei auto

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Bistrița, că până la finele lunii aprilie, toate deciziile de impunere în privința restituirii taxei auto trebuie să fie emise, amenințând chiar cu demiteri în caz contrar. În plus, până la finele lunii mai, toți românii care au decizii de impunere ar trebui să își primească banii, potrivit ministrului.

„Am spus foarte clar că până la final de aprilie, toate deciziile de impunere care mai sunt încă de emis de către ANAF, trebuie să se emită. Dacă nu se emit aceste decizii, acele persoane din acele zone pleacă din funcții. Oricine ar fi, pleacă din funcție”, a spus ministrul, la Bistrița.

Potrivit ministrului, acesta este primul pas, iar cel de-al doilea este legat de simplificarea modului în care cetățenii vor intra în posesia banilor.

”Al doilea pas e acela de simplificare a modului în care trebuie să plătim omului acele sume. Din păcate, astăzi se mai găsește birocrație în acest subiect. La fel am spus că ANAF-ul trebuie să se dea peste cap pentru ca până la final de mai să plătească sumele aferente acestei taxe. Acum suntem în aprilie, cât mai e din lună, iar până la final de mai trebuie să se găsească orice fel de soluție pentru plata sumelor pe care noi le asigurăm de la buget. Adică dânșii trebuie să plătească și după aceea să stea să verifice ce are de dat acea persoană către stat. Atunci când statul a luat banii contribuabilor, i-a luat cu două mâini și acum stă, din păcate pentru contribuabil, să verifice dacă respectivul contribuabil are ceva datorie pe la stat. Dar nu, întâi dăm și după aia verificăm”, a mai spus ministrul.

Întrebat dacă până la finele lunii mai toți românii care au plătit taxa auto, indiferent de forma ei, își vor primi banii în cont, ministrul a răspuns: ”Trebuie să primească oamenii banii înapoi. Am fost clar, până la finele lunii mai. Banii există, sunt prinși în buget. Cu excepția acelor cazuri în care sunt chestiuni neclare, privind partea de proprietate. Sunt câteva chestiuni pentru care ANAF-ul a cerut clarificări. Deci tot ce este clar și există decizie de impunere, atunci se plătește. Ce este încă în clarificare, acolo se vor plăti sumele când se va clarifica situația”.

