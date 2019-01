Teodorovici intră în rezerva de lichiditate din Trezorerie

Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, a anuntat, marti, ca va recurge la rezerva de lichiditate (buffer) din Trezoreria Statului, care este menita sa asigure finantarea tarii pentru cateva luni, in cazuri exceptionale.

Decizia a fost luata dupa ce ministerul a incercat sa imprumute fara succes de pe piata interna 400 de milioane de lei, luni, insa bancile au oferit doar circa 30% din suma, cu dobanzi mari, asa ca s-a renuntat la idee, scrie ziare.com.



Drept urmare, Teodorovici a anuntat ca nu mai imprumuta bani din piata si ca Ministerul Finantelor se poate finanta cel putin sase luni de zile din rezerva Trezoreriei. Nu este prima data cand ministrul spune ca are la dispozitie 40 de miliarde de lei in Trezorerie, desi valoarea exacta a buffer-ului reprezinta secret de stat.







"Ieri, eu am dat dispoziţie că nu ne împrumutăm în piaţă, că am auzit iar şi aici (n.red. - la audierea de la Comisiile reunite de economie şi buget-finanţe a Senatului), că ruşinea nu-ştiu-care. Nu, Ministerul de Finanţe are sume suficiente pentru a se finanţa, în Trezorerie, pentru foarte mult timp", a afirmat Eugen Teodorovici, marţi, în cadrul unor declaraţii de presă, după ce a ieşit de la audierea de la Comisiile reunite economică şi buget finanţe ale Senatului.