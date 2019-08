Teodorovici insistă cu versuri sentimentale în ziua rectificării bugetare: "Am îndurat, am strigat"

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a publicat luni un mesaj misterios pe pagina sa de Facebook, în condițiile în care bugetul țării trece printr-o perioadă dificilă, iar rectificarea bugetară a adus deja scandaluri majore în interiorul coaliției de guvernare și nu numai.

Într-o postare stranie făcută luni pe pagina sa de Facebook, Teodorovici recunoaște că a făcut "cam toate greșelile pe care un om de vârstă medie, ca mine, le poate face".

Ministrul de Finanțe își apără însă "crezul inspirat din profunzimea lui „ce nu te omoară te face mai puternic", făcând referire la sintagma #insist cu care a încercat să își creeze un brand personal.

Guvernul urmează să adopte, luni, în şedinţă, cele două proiecte de ordonanţă pentru rectificarea bugetului de stat şi a asigurărilor sociale de stat pe 2019, la o săptămână după ce au fost publicate de Ministerul Finanţelor.

În ultimele săptămâni au existat discuții tensionate între PSD și ALDE pe tema rectificării bugetare, cei din formațiunea lui Tăriceanu invocând subiecte sensibile ca reducerea bugetelor de la Educație sau Transporturi.

Senatorul PNL Florin Cîţu a declarat, luni, că rectificarea bugetară care urmează să fie aprobată luni de Guvern este ilegală, încălcând legea responsabilităţii fiscal-bugetare şi legea bugetului. Liberalul a anunţat că va solicita înfiinţarea unei comisii de anchetă parlamentară.

În acest timp, ministrul de Finanțe și-a făcut timp pentru propoziții sentimentale:

"Am făcut cam toate greșelile pe care un om de vârstă medie, ca mine, le poate face.

Am trăit majoritatea sentimentelor pe care un om le poate avea, din primii ani ai vieții până la vârsta maturității.

Am muncit mult și am insistat continuu ca să schimb cutume, mentalități și percepții ce păreau de neschimbat.

Am întâlnit atât de mulți oameni care mi-au marcat existența.

Am riscat, am îndurat, am strigat, am căzut și m-am ridicat de tot atâtea ori.

Am învățat din toate experiențele prin care am trecut și mi-am găsit motivația în înfruntările pe care le-am avut.

Am răspuns și nu doar am rezistat provocărilor din viața personală și cea profesională.

Am înțeles că niciun sacrificiu nu este inutil atunci când vrei să faci ceea ce alții nu au curajul să facă.

Am îndrăznit să acționez în pofida tuturor barierelor văzute și nevăzute, pentru că am găsit soluții acolo unde alții vedeau numai riscuri.

Am insistat să iau atitudine și să îmi asum decizii atunci când alții doar au șoptit, vorbit sau comentat de pe margine.

Iar fiecare an ce trece în viața mea nu face decât să-mi reconfirme alegerea #insistpentruRomania și crezul meu inspirat din profunzimea lui „ce nu te omoară te face mai puternic", a scris Teodorovici luni dimineața pe Facebook.