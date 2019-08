Teodorovici a anunțat că își dă demisia, în anumite condiții

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat, la Craiova, în cadrul unei conferințe de presă, că va demisiona dacă, anul viitor, nu va demara construirea Spitalului Regional Craiova.

Teodorovici a spus că nu mai are rost să se facă o analiză a demersurilor care nu s-au făcut până acum, în legătură cu aceste spitale, și că indicat ar fi să se facă ceva cu aceste proiecte, a notat realitateadecraiova.net.

„Ca un motiv de încredere pentru cei din regiune, am spus-o chiar aici în conferință. Dacă anul viitor nu începe construcția la spitalul regional, eu îmi pun demisia pe masă. Chiar dacă nu este treaba mea ca ministru de Finanțe, am s-o fac din mai multe motive.

În primul rând, din dragostea pentru acești oameni care merită efectiv acest spital în regiune și fiind și președinte executiv am o răspundere în plus. Nu stăm acum să analizăm ce nu s-a făcut. Ideea este să facem. Odată ce lucrările vor începe, termenul maxim de execuție este de trei ani”, a spus Teodorovici, potrivit realitateadecraiova.net.

Ministrul Finanțelor Publice a participat, marți, la Conferința Organizației Județene PSD Dolj, alături de premierul Viorica Dăncilă.