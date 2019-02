Teodor "Tedi" Emi l-a umilit din nou pe Mircea Badea, după ce l-a făcut KO în 5 secunde

Mircea Badea făcut KO în 5 secunde

Mircea Badea făcut KO în 5 secunde // Teodor "Tedi" Emi, motociclistul-campion la Muay-Thai care l-a făcut KO pe Mircea Badea în doar 5 secunde la Mall Grand Arena, l-a umilit din nou pe realizatorul de la Antena 3. De data aceasta, verbal.

"Mircea a trimis, la început, niște copii sau, pot să presupun, pentru că el a tot spus că o să primesc niste provocări… Dupa aceea au început tot felul de copii, mai mult sau mai puțin sănătoși la cap, să îmi scrie provocări pe facebook. Eu i-am lăsat în plata lor, mi-am făcut meciurile mele. Dar, în cei 4 ani cred că a avut destul timp sa se antreneze.

Nu știu, e discutabil ce și cu cine s-a antrenat. Am auzit că a fost o perioadă la sală la faimosul boxer Mayweather, în America, dar… Pot să presupun că nu a fost constant în antrenamente și, în al doilea rând, nu are experiența mea. Cred că experiența a facut marea diferență. Asta a fost si motivul disputei. El a criticat niște sportivi care muncesc foarte mult. Eu am muncit foarte mult ca să ajung la aceste rezultate.

La cum a decurs meciul, aș prefera să nu mai fie unul, o a treia confruntare… Sincer, eu aș dori să fie ultima oară, sper că și-a învățat lecția… Se întâmplă, și eu am câștigat, și eu am pierdut niște meciuri, el chiar a râs pe un KO pe care mi l-am luat de la un sportiv foarte valoros, cu care chiar sunt prieten în afara ringului. Spiritul artelor marțiale e cu totul altul…", a spus.

Efectul loviturii asupra lui a fost destul de puternic. A fost un KO foarte puternic și, sincer, chiar nu vă spun ca să mă pun bine cu el sau să vreau să par eu băiatul bun sau alte chestii… Dar, dacă aș fi știu de dinainte că o să pice atât de rău, l-aș fi ținut. Sincer. Adică, chiar a cazut foarte urat.

I-am țintit fix bărbia. El s-a și lăsat un pic și asta a amplificat impactul. Adică el, practic, a dat un pic cu capul în genunchiul meu. Eu am vrut să îi dau cu genunchiul în cap, iar el a dat cu capul în genunchi. Lovitura a fost cam de nota 9,5. Eu am dat cam de 8, mai ales că forța e mai mare la corp decât la cap, dar având în vedere că el a dat cu capul în genunchi, de la 8 s-a ridicat cam la 9,5", a spus Teodor "Tedi" Emi, motociclistul care l-a făcut KO pe Mircea Badea, conform gsp.