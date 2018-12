Teo Trandafir, la un pas de tragedie: "E bine să nu mori"

Teo Trandafir s-a aflat la un pas de tragedie în 2011, când a fost diagnosticată cu pancreatită acută și a stat șase zile internată la Spitalul Elias.

Ulterior, prezentatoarea de la Kanal D a fost transportată la o clinică din Viena. A trecut printr-o comă, dar și printr-o intervenție chirurgicală majoră, în urma complicațiilor cauzate de pancreatită și a unei infecții abdominale.

Teo Trandafir a spus, într-un interviu pentru Viva, că a fost recunoscătoarea Divinităţii că nu i s-a întâmplat fiicei ei, Maia, ceva rău.

"Știam că se va întâmpla ceva, pentru că prea era totul bine, prea eram eu deșteaptă și prea eram eu miezul. Știam că va urma ceva. Singurul „de ce” pe care mi l-am pus a fost: „De ce nu pot să fiu suficient de fericită că am fost eu? Pentru că au fost două posibilități, să fie copilul sau să fiu eu. Și îți dai seama că orice mamă ar lua asupra ei, zâmbind, orice nenorocire i s-ar întâmpla copilului. Și mă gândeam, la Viena, cât de norocoasă și cât de fericită am fost că am fost eu. (..) Nu mi-e frică de moarte deloc, pentru că la ea ajungem toți, mi-e frică de suferința de dinainte. Îmi doresc ceva brusc”, a spus Teo Trandafir pentru sursa amintită.