Teo Trandafir, despre ştirile false: "Marţea trecută m-am trezit moartă"

Zilele trecute, Teo Trandafir s-a trezit "declarată" moartă pe internet. Prezentatoarea tv a vorbit despre cât de grave sunt aceste ştiri false şi ce impact pot avea.

“Marțea trecută m-am trezit moartă! Niște prieteni îmi trimiteau print-screen-uri. Am zis că nu, nu, nu și să nu fac nimic că e o greșeală. În realitate, cred că cei care au făcut-o au făcut-o ca să câștige like-uri, click-uri", a spus Teo Trandafir.

"Astăzi, m-am trezit că am pierdut lupta cu pancreatita și sunt la Bellu. Dacă mă căutați, să știți că sunt la Bellu. (…) Dar presupunem că, așa cum te-au sunat pe tine zeci de oameni, isterici, o sună pe mama ta și încep să plângă: ”Aoleu, ce s-a întâmplat cu Teo?” Păi, de unde știi tu că nu pică mama lată?! Cum îți bați tu joc de viețile unor oameni, ale prietenilor, ale părinților?!!!

Noroc că mama are treaba și nu are timp de știri(…) Am o mătușa de 90 de ani care este sănătoasă, se uită pe colo, pe colo. O găsesc moartă, cine plătește pentru lucrurile astea? Porcăria asta trebuie să înceteze!”, a spus Teo Trandafir, pentru wowbiz.ro.