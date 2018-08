Tensiuni în PSD. Preşedinţii de organizaţii judeţene pun condiţii pentru prezidenţiabil din afară

Preşedinţii organizaţiilor judeţene PSD, consultaţi de MEDIAFAX, nu exclud varianta ca social-democraţii să susţină la alegerile prezidenţiale un candidat care nu este membru de partid, însă doar în anumite condiţii.

Preşedintele organizaţiei PSD Sector 5 din Bucureşti, Daniel Florea, a declarat, pentru MEDIAFAX, că PSD este un partid cu „orgoliu” care are nevoie de argumente „foarte, foarte puternice” pentru a fi convins să susţină un candidat care nu este membru de partid.



„Părerea mea e că trebuie foarte multă atenţie. PSD e un partid foarte mare care are propriul orgoliu (...) Având în vedere că până acum am avut candidat propriu, cred că trebuie nişte argumente foarte, foarte puternice ca să determine partidul să nu susţină un membru de partid. Din discuţiile pe care le-am avut cu organizaţia pe care o conduc, membrii noştri vor un membru PSD să candideze la Preşedinţie”, a declarat Daniel Florea.



„Eu cred că fiecare partid îşi propune cel mai bun candidat şi întotdeauna cel care are susţinerea partidului, adică preşedintele, merită susţinere pentru prima funcţie în stat”, a adăugat preşedintele PSD Sector 5



Preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea, a declarat că social-democraţii nu îl vor obliga pe Liviu Dragnea să îşi asume o candidatură pentru Palatul Cotroceni.



„În primul rând, ţine de opţiunea personală a preşedintelui Liviu Dragnea. Partidul nu o să-l forţeze să candideze. Dar dacă îşi va dori acest lucru, sunt convins că va avea susţinerea noastră, a tuturor”, a declarat Zetea, vicepreşedinte naţional al PSD.



Potrivit preşedintelui PSD Maramureş, varianta unei candidaturi unice PSD-ALDE la prezidenţiale este posibilă dacă există o „conlucrare foarte bună” între liderii coaliţiei de guvernare.



„Dar asta înseamnă că dacă PSD va avea un candidat foarte bun el va fi susţinut de ALDE sau invers, dacă ALDE va avea un candidat foarte bun să fie susţinut de PSD. Deci lucrurile merg şi într-o direcţie şi cealaltă. Eu cred că dacă există o conlucrare foarte bună între cei doi preşedinţi, atunci şi partidele vor fi de acord”, a declarat Zetea, pentru MEDIAFAX.