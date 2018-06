Telekom România, Poșta Română și legătura cu SRI

Telekom Romania

Telekom Romania și Poșta Română au recunoscut existența unor protocoale de colaborare cu SRI.

Telekom Romania și Poșta Română au dezvăluit acest lucru, într-un răspuns transmis în urma unei interpelări formulate de deputatul liberal Mircea Cazan, scrie money.ro, care preia turnulsfatului.ro.

Telekom România a precizat că protocolul "strict secret" pe care îl are cu SRI este semnat cu respectarea dispozițiilor legale.

"Vă aducem la cunoștință că în perioada penționată de domnul Mircea Cazan, deputat PNL, a fost semnat un protocol cu Serviciul Român de Informații. Protocolul semnat în anul 2008 este un document clasificat cu nivelul de secretizare ”strict secret”. Acest protocol a fost semnat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la acel moment”, se arată în documentul transmis de Telekom România.

Telekom România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de comunicaţii, are afaceri anuale de aproximativ un miliard de euro, conform zf.ro.

Grupul Telekom România a anunțat în decembrie 2017 că toate operațiunile sale mobile, respectiv cele ale Germanos Telecom, Sunlight și Telemobil (fostul Zapp), au fuzionat într-o singură entitate - Telekom România Mobile Communications (n.a fostul Cosmote). Fuziunea s-a realizat pe 1 decembrie 2017, cu scopul de a conduce la o structură organizațională mai eficientă.

Telekom România Mobile Communications (fosta Cosmote) este detinut de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom România Communications (30%) și acționari persoane fizice (0,00000126%).

La fel stau lucrurile și în cazul companiei Poșta Română. "Conform evidențelor aflate la CN Poșta Română SA există un protocol de colaborare în CN Poșta Română SA și Serviciul Român de Informații, cu nivel de clasificare ”strict secret””, se arată în răspuns.

"Am făcut o interpelare către doamna prim-ministru prin care am cerut clarificarea tuturor protocoalelor sau acordurilor de colaborare între Guvern și agenții cu SRI. De asemenea, am făcut interpelări prin care doream să aflu dacă există astfel de protocoale cu Romtelecom, Radiocom și Poșta Română. Demersul a avut ca rezultat această recunoaștere a protocoalelor, dar mai departe, conținutul lor nu intră în atribuțiile mele”, a declarat deputatul liberal.

Societatea Națională de Radiocomunicații SA susține că nu a avut un astfel de protocol cu SRI sau cu Institutul pentru Tehnologii Avansate, în perioada 2001 - 2018, mai scriu sursele citate: "Radiocom nu deține tehnologie de ascultare sau înregistrare a clienților”.