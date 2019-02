Telekom România, decizie radicală. Emisiunea Românii au talent - vizată

Telekom România // Modificare în show-ul Românii au talent, de la Pro TV. După opt ani, emisiunea Românii au talent își schimbă sponsorul principal.

Telekom România // Astfel, conform paginademedia.ro, anul acesta, Telekom România nu va mai fi sponsor principal al emisiunii Românii au talent, după opt ani neîntrerupți în acest rol, început cu brandul Cosmote și continuând cu Telekom, după rebranding.

Cine intră în locul Telekom? Din promourile difuzate deja pe post, noul sponsor principal al show-ului este Rompetrol.

Ce spun cei de la Telekom?

Contactați de paginademedia.ro, reprezentanții companiei au precizat:

"Nu este vorba de o desparțire. Telekom continuă să fie partener Românii au Talent și în 2019, având un pachet de expunere în cadrul show-ului care răpunde nevoilor și priorităților de comunicare ale Telekom pentru acest an.

Vocea Romaniei si Romanii au Talent au fost inca de la inceput vectori importanti de comunicare pentru Cosmote, apoi pentru Telekom, fiind in fiecare an parteneri ai show-urilor, inca de la prima editie a acestora.

Vom lua in considerare si in acest an parteneriatul cu Vocea Romaniei si vom evalua propunerea in functie de obiectivele de comunicare ale Telekom in 2019".

Telekom Romania, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de comunicaţii, are afaceri anuale de aproximativ un miliard de euro, conform zf.ro.

Grupul Telekom Romania a anunțat în decembrie 2017 că toate operațiunile sale mobile, respectiv cele ale Germanos Telecom, Sunlight și Telemobil (fostul Zapp), au fuzionat într-o singură entitate - Telekom Romania Mobile Communications (n.a fostul Cosmote). Fuziunea s-a realizat pe 1 decembrie 2017, cu scopul de a conduce la o structură organizațională mai eficientă.

Telekom Romania Mobile Communications (fosta Cosmote) este detinut de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom România Communications (30%) și acționari persoane fizice (0,00000126%).