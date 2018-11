Tel Drum câştigă un nou contract în Teleorman: modernizează o şcoală pentru 7,2 milioane de lei

Desi aflata in insolventa, celebra firma Tel Drum continua sa castige contracte in Teleorman, fostul fief al liderului PSD Liviu Dragnea. Este vorba de un contract de 7,2 milioane de lei pentru reabilitarea unei scoli in Zimnicea, care a fost dat, luna trecuta, acestei societati, potrivit datelor din sistemul electronic de achizitii publice.