Tehnica revoluționară prin care planeta ar putea fi protejată de supraîncălzire

În viitor, oamenii ar putea utiliza geoingineria, adică umbrirea artificială a Soarelui, pentru a contracara schimbările climatice. Însă specialiştii avertizează că această metodă ar putea avea urmări drastice asupra planetei. Geoingineria este reprezentată de controlarea climei şi oprirea efectelor provocate de combustibilii fosili, principala cauză a încălzirii globale.

Ideea de bază a geoingineriei se referă la crearea norilor de acid sulfuric ce vor reflecta razele solare pentru ca planeta să se poată răci.

Când vine vorba despre geoinginerie părerile oamenilor de știinșă sunt împărțite. Astfel, unii consideră că umbrirea artificială a Soarelui ar putea răci planeta, lucru care ar putea avea efecte secundare drastice. În timp ce alții cred că ideea nu este atât de rea pe cât crede toată lumea și că ar putea fi chiar benefică.

Geoingineria, metoda care ar putea salva planeta

„O parte din problemele identificate în studiile anterioare în care geoingineria solară echilibra toată încălzirea sunt exemple ale vechii zicale că doza contează, nu licoarea", a zis fizicianul David Keith de la Harvard University. „Rămân incertitudini mari, dar modelele climatice sugerează că geoingineria ar putea permite existența unor beneficii surprinzător de uniforme".

În urma mai multor cercetări, se pare că oamenii de știință au găsit soluția prin care geoinginerie solară ar răci planeta, fără însă să provoace schimbări schimbări climatice extreme, precum ploi abundente sau uragane mai puternice. În plus, 85% din creșterea în intensitate a uraganelor din ultimii ani ar fi echilibrată.

„Cercetările anterioare au presupus că geoingineria solară ar duce inevitabil la câștigători și pierzători, cu unele regiuni suferind mai mult; cercetarea noastră pune la încercare această prezumția", a explicat autorul principal al studiului, Peter Irvine, de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences. „Noi am descoperit că o reducere mare a riscului climatic per total fără riscuri signigiant mai mari pentru vreo regiune".

