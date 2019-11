Tehnica pentru partide de amor de invidiat, dezvăluită de un medic ginecolog

Odată cu înaintarea în vârstă, viaţa sexuală poate întâmpina anumite piedici. De la dureri în timpul contactului sexual, frecvente în rândul femeilor, la dificultăţi în atingerea sau păstrarea erecţiei, în cazul bărbaţilor, astfel de probleme pot fi tratate cu succes graţie unei tehnologii de ultimă generaţie.

Îmbunătățirea vieții sexuale a femeilor



Scăderea dorinţei sexuale este un fenomen tot mai frecvent întâlnit în rândul femeilor. În lume, aproximativ 40% din femei suferă de disfuncţii sexuale, întâmpinând dificultăţi în procesul de excitare sau în atingerea orgasmului, iar asta le provoacă un stres psihic major.







Incapacitatea de a atinge orgasmul (anorgasmia) apare mai des în rândul femeilor decât al bărbaţilor. Procentual, între 10 şi 25% dintre femeile de toate vârstele nu au experimentat niciodată un orgasm şi aproximativ o treime dintre femei şi-au pierdut capacitatea de a avea orgasm din cauza durerilor pelvine cronice.



O problemă des întâlnită în timpul contactului sexual este apariţia durerii. Aceasta se manifestă la 50% din femeile de orice vârstă. Durerile din timpul contactului sexual pot avea mai multe cauze, vaginismul, vulvodinia, infecțiile vaginale, endometrioza, bolile ovariene sau menopauza fiind doar câteva dintre ele.



Cum putem scăpa de disfuncțiile sexuale?



Din fericire, s-a descoperit o nouă metodă care ajută femeile să se bucure cu adevărat de contactul sexual. O-Shot și G-Shot sunt tehnici de rejuvenare non-chirurgicale care pot îmbunătăţi, simţitor, actul intim. În multe cazuri, este recomandată asocierea celor două terapii pentru rezultate optime.



Cum funcționează noua terapie?



Procedura constă în injectarea de plasmă îmbogățită cu trombocite la nivelul clitorisului şi a peretelui vaginal, îmbunătăţind producţia de colagen și elastină.



Cum se utilizează?



Acest tratament, numit pe scurt, P.R.P., presupune recoltarea de sânge de la pacientă şi centrifugarea acestuia până la separarea plasmei şi trombocitelor de restul celulelor. Ulterior, pacienta, după ce i se aplică local cremă cu efect anestezic, primeşte o injecţie la nivelul clitorisului și al peretelui vaginal cu plasmă îmbogățită cu trombocite.



Cât durează procedura?



Intervenţia durează sub 30 de minute, fiind accesibilă, astfel, şi persoanelor ocupate, al căror ritm de viaţă este accelerat. În plus, injecţia nu doare şi este extrem de rapidă.



Care sunt rezultatele?



Majoritatea femeilor încep să simtă îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește intensitatea orgasmului și a lubrefierii începând cu primele zile (mai rar), până la 1-3 săptămâni după intervenţie.



Câte ședințe necesită tratamentul?



Numărul de şedinţe necesare depinde de la o pacientă la alta. În majoritatea cazurilor, o singură şedintă este necesară pentru îmbunătăţirea contactului sexual, dar, cu toate acestea, multe paciente aleg să repete procedura.



Cât durează efectul obținut?



Efectele acestui tratament durează, de obicei, între 12 şi 18 luni. Medicii recomandă repetarea tratamentului după 12 luni.



Îmbunătățirea vieții sexuale a bărbaților



Disfuncţia erectilă este o problemă des întâlnită în rândul bărbaților. Afecţiunea se traduce prin incapacitatea de a obţine o erecţie sau de a menţine erecţia în timpul contactului sexual sau/şi scăderea dorinţei sexuale. În majoritatea cazurilor, aceste probleme duc la scăderea încrederii în sine, pot produce stres și dificultăţi în relaţia de cuplu.



Cum putem scăpa de disfuncția erectilă?



Prin terapia P.R.P., cunoscută şi drept Priapus Shot sau P-Shot.



Ce este această terapie P.R.P.?



Este o tehnică non-chirurgicală, care se bucură de un grad ridicat de siguranță și eficiență, fiind utilizată în tratamentul disfuncției erectile.



Cum funcționează?



Procedura presupune utilizarea plasmei și a trombocitelor separate prin centrifugare de restul celulelor dintr-o cantitate mică de sânge recoltată de la pacient. Granulele alfa din trombocitele proprii pacientului sunt un rezervor important de factori de creștere al căror rol la nivel local este de stimulare a producției de noi celule și de reparare a celor afectate. În urma acestui proces, crește fluxul de sânge la nivel local, îmbunătățind calitatea erecției.



Cât durează?



Tehnica este de scurtă durată, iar efectele acesteia apar rapid și durează, în anumite cazuri, pâna la 18 luni, când se consideră necesară repetarea acesteia.



Procedura este dureroasă?



Această tehnică nu este deloc dureroasă întrucât zona este unsă cu cremă cu efect anestezic înainte de injectare, iar acele folosite sunt foarte subțiri.



Care sunt avantajele terapiei?



Terapia folosește, spre deosebire de alte tehnici, celulele propriului organism; este o procedură non-chirurgicală nedureroasă; crește aportul de sânge la nivel penian crescând astfel fermitatea erecției; are efect de lungă durată, spre deosebire de medicația aflată în acest moment pe piață; este un proces natural, cu grad ridicat de siguranță.