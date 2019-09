Tehnica pe care specialiștii o recomandă în alimentația tinerilor

Majoritatea adolescenților înlocuiesc mâncarea gătită acasă de mama cu fast-foodul fără să știe la ce riscuri se expun. Cum pot fi adolescenți păcăliți să mănânce sănătos? Potrivit unei noi cercetări, o strategie psihologică simplă, dar eficientă pare să fie cheia.

Se pare că secretul stă în tendința naturală a adolescenților de a fi rebeli. În acest sens, o echipă de cercetători a explicat mai multor tineri felul în care campaniile de marketing ale companiilor fast-food sunt structurate astfel încât să îi facă pe oameni să fie dependenți de acest tip de mâncare, în cadrul unui studiu. Iar acest lucru i-a convins pe mulți adolescenți să-și schimbe stilul de viață în ceea ce privește alimentația.

„Unul din cele mai captivante lucruri este că am reușit să îi convingem pe copii să aibă o reacție negativă imediată la fast-food și marketing-ul pentru fast food, și o reacție pozitivă imediată la mâncărurile sănătoase", a explicat omul de științe comportamentale Cristopher J. Bryan, de la University of Chicago Booth School of Business.

La studiu au participat peste 362 de adolescenți de clasa a opta, cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, care au fost împărțiți în două grupuri. Astfel, primul grup a primit un raport investigativ cu privire la trucurile de publicitate folosite de companiile de fast-food, pe când celălalt grup a primit un raport cu privire la beneficiile unei alimentații sănătoase.

Folosind sondaje de urmărire și monitorizând cumpărăturile de la cantina școlii în restul anului școlar, cercetătorii au descoperit că, tinerii care fuseseră expuși la raportul cu privire la trucurile de publicitate au optat pentru mese mult mai sănătoase care nu mai includeau mâncarea de tip fast-food.

Însă, în mod surprinzător, băieții au fost cei care au dat cele mai mari rezultate după acest studiu. Mai exact, aceștia au cumpărat cu 31% mai puține snack-uri nesănătoase pe parcursul următoarelor trei luni de la studiu.

