Tecău și Halep vor o medalie la Jocurile Olimpice, la dublu mixt

Horia Tecău a declarat că ar face un parteneriat foarte bun alături de Simona Halep în proba de dublu mixt de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Tecău a anunțat că se va pregăti alături de Halep pentru câștigarea unei medalii în 2020, potrivit realitateasportiva.net.

Horia Tecău, alături de Florin Mergea, a cucerit medalia de argint în proba de dublu la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (Brazilia), în 2016.

„Olimpiada este o competiție atât de specială, ceva greu de descris. E o experiență pe care n-o pot trăi în niciun alt turneu din circuit. Pentru mine, participarea la festivitatea de deschidere… am avut onoarea să fiu portdrapel în 2012… și obținerea unei medalii sunt cele mai frumoase momente din cariera mea.

Cu Simona deja mi-am făcut un program de antrenament de dublu-mixt, în următorii doi ani numai pe asta ne concentrăm (râde). Ţi-ai atins visul, numărul 1 mondial, Grand Slam, gata, acum urmează medalia olimpică… Am fi foarte puternici împreună la mixt. Acum important este să ne ocupăm de primii paşi, important este să fim sănătoşi. În 2016 am jucat cu Irina Begu, am fost stors fizic, mai ales că am jucat după finala la dublu. Dar acum cred că putem mai mult, mi-ar plăcea să fac acest lucru cu Simona. Cel mai important este ca toată echipa să creadă că putem obţine o medalie„, a spus Horia Tecău, în cadrul unei conferințe de presă.

Simona Halep (27 de ani) este liderul clasamentului mondial WTA, iar Horia Tecău (33 de ani) ocupă locul 27 în ierarhia de dublu ATP.

COSR a anunțat lotul olimpic de tenis al României, format în urma propunerilor venite din partea Federaţiei Române de Tenis: Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Ana Bogdan, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu, Alexandra Dulgheru, Irina Bara, Raluca Olaru, Marius Copil, Horia Tecău, Florin Mergea. Calificarea acestora la Jocurile Olimpice de la Tokyo va depinde de clasarea în ierarhiile mondiale WTA și ATP.