Teatrul Nottara și-a aflat soarta. Ce s-a decis

Teatrul Nottara

Teatrul Nottara, clădire construită în 1946, și-a aflat soarta.

Iubitorii teatrului, și nu numai, au primit o veste excelentă: Teatrul Nottara, care a fost încadrat în clasa I de risc seismic în perioada 1997-2016, va fi consolidat, reabilitat și modernizat, potrivit unei decizii a Primăriei Municipiului București, comunicată către Realitatea TV.

Dacă lucrările nu vor fi efectuate, Teatrul Nottara își va închide din nou porțile, în iunie 2019, la fel cum s-a petrecut în noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de activităti care presupun aglomerări de persoane în săli de spectacol sau de expozitii cu grad seismic ridicat.

Potrivit comunicatului primit de Realitatea TV, "Teatrul Nottara reamintește că efectuarea acestor lucrări este imperios necesară, altfel fiind nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de activităti care presupun aglomerari de personae în sali de spectacol sau de expozitii, care au un grad seismic ridicat.

La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de activitate în sediul din Bulevardul Magheru, instituția a fost obligată să își înceteze activitatea în cele două săli: Sala George Constantin și Sala Horia Lovinescu.

Vreme de 10 luni, trupa noastră a continuat să-și onoreze profesia jucând aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More – Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). Turneele în străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR".

Acum doi ani, clădirea care găzduiește Teatrul Nottara a fost reevaluată și încadrată în clasa a II-a de risc seismic.