Te trezești noaptea mereu la aceeași oră? Iată ce înseamnă! Multă lume nu știe

Daca in fiecare noapte te trezesti brusc la aceesi ora, trebui sa stii care este cauza!

Metodele tradionale ale medicinei chineze acorda atentie metodelor de plasare a energiei in diferite zone ale corpului. In cazul in care va treziti la aceeasi ora, trebuie sa stiti ca energia este blocata sau directionata gresit.

Multe blocaje trebuie privite fizic sau emotional si ar trebui sa examinati si ce ati mancat in acea seara.

9 PM – 11 PM

In acest interval orar incercam, de regula, sa adormim. in aceasta perioada sistemul endocrin se echilibreaza dupa o zi cu suisuri si coborasuri. Daca nu poti adormi in aceasta perioada, e posibil sa ai probleme de detasare. Esti inca prinsa, mental vorbind, in activitatile din ziua ce s-a incheiat, dar, totodata, te pregatesti si pentru provocarile zilei ce vine.

Pentru a preveni, dar si pentru a rezolva aceasta problema, incearca sa nu mai mananci seara tarziu, dar si sa te relaxezi si sa lasi grijile la usa atunci cand intri in casa.

11 PM – 1 AM

Te trezesti adesea din somn in intervalul orar 11-1 noaptea? Resentimentele sunt cele care nu iti dau pace. Acest interval orar este cel in care energiile yin sunt transformate in energii yang. in aceasta perioada organismul tau trebuie sa colecteze energie pentru urmatoarea zi.

La nivel spiritual ai face bine sa inveti sa te iubesti si sa inveti, de asemenea, sa iti pastrezi calmul in orice situatie. Pe de alta parte, din punct de vedere fizic, ai face bine sa renunti la grasimile nesanatoase din dieta ta.

1 AM – 3 AM

In acest interval orar are loc detoxifierea organismului. Ficatul tau elimina toxinele si improspateaza organismul. Insomnia aparuta in aceasta perioada e semn de furie si frustrare. Asa cum ficatul trebuie sa detoxifice trupul, si detoxifierea spirituala este necesara.

3 AM – 5 AM

Plamanii sunt cei care se refac in acest interval, iar pentru a le facilita activitatea asigura-te ca nu iti este frig peste noapte. Daca te trezesti intre orele 3 si 5 dimineata, ar trebui sa faci cateva exercitii de respiratie. Problemele pulmonare sunt asociate cu tristetea si nemultumirile asa ca e posibil ca o depresie sa te rezeasca la o asemenea ora.

5 AM – 7 AM

Intregul organism este „curatat” in aceasta perioada. Toate toxinele si energiile nedorite sunt indepartate. Intestinele sunt cele care actioneaza la aceste ore. Daca nu ai o alimentatie corecta sau daca mananci prea tarziu, te vei trezi din somn intre orele 5 si 7 dimineata.