Te simți mereu balonat? Iată care este adevăratul motiv

Mănânci sănătos și faci mișcare, dar te balonezi după fiecare masă? Balonarea este un simptom comun al sindromului colonului iritabil. Se estimează că în țările occidentale, una din zece persoane suferă de sindromul colonului iritabil, oameni tineri, până în 50 de ani, în special femei.

Un profil al pacientului mediu este însă imposibil de realizat: unii s-au îmbolnăvit subit, după ani de zile în care au dus o viață dezordonată, alții dau vina pe moștenirea genetică sau pun totul pe seama stresului de la serviciu.

Potrivit Institutului Național American de Sănătate, diagnosticul de sindrom al colonului iritabil este pus în cazul în care disconfortul abdominal apare de cel puțin trei ori pe lună, fără nicio justificare. În plus, acest sindrom nu reprezintă o boală în sine, ci o sumă neplăceri abdominale, ceea ce îl face să fie o afecțiune sub-diagnosticată. Iar în ciuda faptului că mulți dintre pacienți confundă inițial simptomele cu simple “deranjamente” stomacale, există și indicatori clari. “Trei sunt simptomele care conduc la diagnosticarea pacienților cu sindromul colonului iritabil: tulburările de scaun, fie prea accelerat, fie constipația, durerile de burtă sub buric și balonarea. Sub 50 de ani, nici nu trebuie să se mai arunce banii pe analize, se poate stabili diagnosticul și prin palpare sau pe baza istoricului. Nimeni nu știe care sunt cauzele, deși stresul psihic este una dintre variante”, explică gastroenterologul Radu Voiosu.

Citiți continuarea pe doctorulzilei.ro...