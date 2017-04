Te lupţi cu kilogramele în plus? Iată câteva ceaiuri care topesc grăsimea

Îți poți „sculpta“ silueta fără dietă severă și mișcare până la epuizare. Îți recomandăm câteva ceaiuri care te pot ajută să slăbești. Și sunt și sănătoase!

Încearcă timp de două săptămâni să bei ceaiuri de citrice și plante și vei fi uimită de rezultate. Aceste licori îți subțiază talia, în timp ce îți întăresc sistemul imunitar. În plus, scad poftă de mâncare, pentru că iarnă temperaturile scăzute transmit creierului că trebuie să-și facă rezerve de grăsime. De aceea ai tendința să mănânci mai mult și mai consistent.



Ceaiul verde cu grapefrut arde calorii



Când vine vorba de diete, ceaiul verde este de bază, pentru că are o mulțime de calități: poate accelera metabolismul, arde grăsimile și scade poftă de mâncare. Combinat cu grepfrut, ceaiului verde i se dublează puterile, deoarece fructul are proprietăți asemănătoare.



Mai mult, duo-ul este benefic și când ai nevoie de o detoxificare a corpului. Savurează în fiecare dimineață și la prânz câte o ceașca de ceai verde, pe care îl prepari dintr-o jumătate de litru de apa cu o lingură de ceai verde și două-trei felii de grepfrut. Apoi îl lași la infuzat aproximativ zece minute, că să se combine aromele și să obții un efect mai intens.



Ceaiul de soc și lămâie taie pofta de mâncare



Și socul are efect detoxifiant, de aceea este recomandat în multe cure de slăbire. Pe lângă efectul de eliminare a toxinelor din corp, socul poate stoarce apa din testurile adipose și inhibă apetitul. Asociat cu lămâia, ceaiul va fi mai bun și va elimină mai ușor toxinele din corp. Coajă de lămâie conține pectine, substanțe care nu permit organismului să reţina așa ușor zaharurile. Bea zilnic două cești de ceai pe zi timp de două săptămâni și vei vedea rezultatele.



Ceaiul de iarnă cu portocale și scorțișoară reglează glicemia



Parfumul de iarnă dat de licorile din citrice în amestec cu scorțișoară binedispun, te încălzesc fizic și emoțional și te ajută să slăbești. Cum? Portocalele stimulează excesul de apă din țesuturi și îmbunătățesc digestia, iar scorțișoară poate ține sub control nivelul zahărului din sânge.



Dacă bei acest ceai nu vei mai avea poftă să ronțăi mereu câte ceva. La masă, senzația de sațietate se va instala mai repede. Cu alte cuvinte, acest ceai te ajută să mănânci mai puțin și să te saturi mai repede.



Pune într-un vas cu o jumătate de litru de apă clocotită câteva felii de portocală, cu tot cu coajă, și adaugă peste o jumătate de linguriță cu scorțișoară. Savurează acest ceai pe parcursul unei zile, în special înainte de masă, cu înghițituri mici.

Sursă: andreearaicu.ro