Taxa AUTO 2019. Niciun șofer nu mai scapă!

Taxa AUTO 2019. Noua taxă auto se va aplica tuturor mașinilor. Află ce anunț a făcut ministrul Mediului!

Taxa AUTO 2019. Noua taxă auto se aplica tuturor mașinilor poluante și nu doar celor mai vechi de 10 ani, iar contribuția va fi una anuală.

Taxa AUTO 2019. Cine va plăti noua taxă auto?

Viitoarea taxa pe care proprietarii de autovehicule înmatriculate în România o vor plăti se va aplica nu doar autovehiculelor mai vechi de 10 ani, ci tututor mașinilor poluante și va avea mai multe componente, care nu vor intră concomitent în vigoare la 1 ianuarie 2019, a anunțat ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.

Taxa AUTO 2019. Poluatorul plătește

Ministrul s-a referit la taxă ca la o „contribuţie„ pe care cetăţenii o vor plăti în baza principiului conform căruia poluatorul plăteşte.

„Aşa cum am spus de nenumărate ori, nu este vorba de o taxă de poluare, sau timbru de mediu sau o altă denumire care să includă cuvântul taxă. În schimb, am susţinut şi susţin în continuare că poluatorul plăteşte şi nu numai în cazul emisiilor de CO2, şi în cazul deşeurilor şi în celellate cazuri, cel care poluează trebuie să plătească. În interiorul grupului de lucru din care fac parte specialişti ai Ministerului Mediului, Administraţiei Fondului de Mediu, ai RAR-ului, Ministerului Transporturilor, Finanţelor (...) au în cercat să găsească o formă finală consultând cei doi producători de autovehicule din România şi cei care în decursul anilor au reuşit să ne îndrume fiind specialişti în domeniu şi care la ora actuală au diverse firme de consultanţă, astfel încât să nu găsim o formă a unei eventuale contribuţii pe care cetăţeanul ar trebui să o plătească atunci când emisiile de CO 2 ar trebui depăşite, când cilindreea folosită la autovehicul are o anumită capacitate care poate să producă emisii şi norma de poluare. Forma finală se apropie"„ a spus Graţiela Gavrilescu luni, la Ploieşti.

Forma finală a taxei auto 2010

Aceasta a precizat că forma finală a acestei "contribuţii„ va fi „pe componente„ care nu vor intra toate în vigoare de la 1 ianuarie 2019, iar taxa se va aplica tuturor autovehiculelor poluante, nu doar celor mai vechi de zece ani.

Întrebată care este poziţia Ministerului Mediului în ceea ce priveşte autovehiculele alimentate cu motorină, Gavrilescu a spus că o decizie în acest sens „trebuie să fie luată făcându-se o dezbatere foarte largă" şi nu „într-un timp foarte scurt".

Taxa AUTO 2019. Capacitatea cilindrică a motorului

Ministerul Mediului a hotărât: taxa auto va reveni şi va fi plătită încă din prima lună a anului viitor. Proprietarii maşinilor care poluează mai mult vor scoate bani multi din buzunar.

Pentru aceasta se vor lua în considerare capacitatea cilindrică a motorului, norma de poluare şi emisiile autoturismului.

Taxa AUTO 2019. Două variante

Se preconizează astfel două variante de plată: la momentul în care efectuat ITP-ul maşinii sau în cadrul impozitului anual pentru autoturism.

Decizia oficialilor vine în contextul în care numai anul trecut s-au înmatriculat în ţara noastră peste 550 de mii de maşini second hand, cu 72% mai mult faţă de 2016.