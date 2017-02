Tatăl şi-a urmărit fiica de 14 ani. Când a găsit-o, a început să plângă - pe jumătate dezbrăcată....

Un tată a trăit unul dintre cele mai mari coşmaruri ale unui părinte, atunci când şi-a urmărit fiica de 14 ani şi a descoperit-o pe jumătate dezbrăcată, lucrând într-un club foarte popular, vânzând alcool clienţilor.





Povestea tatălui face înconjurul lumii: bărbatul din China şi-a urmărit fiica până la un club cunoscut, numit Mook, iar când a intrat a înţeles că adolescenta era angajată acolo: "Nu mi-a venit să cred când am văzut-o în spatele barului, machiată puternic şi cu lentile de contact şi gene false. M-am speriat de moarte când am văzut-o aşa", povesteşte bărbatul, citat de Shanghaiist.



Cu toate că bărbatul, Zhang, a încercat să îşi ia fiica cu el, fata a fugit din club, aşa că bărbatul a decis să facă publică povestea. Adolescenta le-a spus părinţilor că nu era singura fata minoră care lucra în acel club, existând şi alte şase fete sub 16 ani. Reporterii de la Shanghai Radio au descoperit, la rândul lor, că în club se putea intra fără a arăta un act de identitate şi că, atunci când au vizitat barul, o fată de aproximativ 12 ani servea în spatele barului. Fetiţa a fost scoasă rapid din club de alţi angajaţi.



Ştirea a stârnit vâlvă în China, iar imaginile cu adolescentele au devenit virale.