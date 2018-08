Tatăl îndurerat a deschis sicriul copilului. Când a văzut ce era înăuntru, s-a prăbuşit

După ce a aflat că i-a murit copilul la naştere, acest bărbat a mai trecut printr-un şoc, după înmormântare.

În momentul în care a primit vestea morţii copilului său, Melvin Mendoza, un bărbat din El Paraíso, Honduras, a avut un şoc. Ulterior, bărbatul a mai trecut printr-un episod traumatizant: când a deschis capacul, acesta a găsit în interior o păpuşă!



Vinovată era fosta sa iubită, Rosa Castellanos Diaz. În încercarea disperată de a-şi ţine partenerul aproape, relaţia fiind la final, femeia a reuşit să mimeze o sarcină, tip de nouă luni. Melvin nu a fost singurul păcălit: până şi familia acesteia a fost dusă de nas. Rosa a mers până într-acolo încât a anunţat pe toată lumea că urma să nască gemeni!



În ziua cea mare, Rosa i-a spus lui Melvin că vrea să nască la Spitalul Scuela. Soarta a făcut ca acesta să nu poată să o însoţească. Aşa că, după ce a "născut", femeia l-a sunat şi i-a spus că unul din bebeluşi a murit la naştere, în timp ce al doilea fusese transferat la Terapie Intensivă, grav bolnav.



După câteva zile, Rosa s-a întors acasă, cu un sicriu alb în care, spunea ea, se afla bebeluşul mort. A organizat chiar şi o slujbă de pomenire unde a servit ceai, cafea şi fursecuri, dar şi înmormântarea. "Spectacolul" a fost atât de bine regizat, încât a inclus şi un episod halucinant: rând pe rând, cei care participau la înmormântare au fost obligaţi să poarte sicriul spre groapă.



Şi totuşi, în momentul în care Rosa a interzis familiei să-l deschidă, oamenii au început să devină suspicioşi. Deşi aceasta le-a spus că spitalul a sigilat capacul, Melvin s-a gândit că totul pare cusut cu aţă albă. Aşa că s-a hotărât să investigheze...



La doar o zi de la înmormântare, acesta s-a întors la cimitir şi, cu ajutorul câtorva prieteni, sicriul a fost dezgropat. Nu mică i-a fost mirarea când a descoperit o păpuşă învelită în pături, şi nu un copil! Buimac, s-a prăbuşit. Nu reuşea să înţeleagă gestul femeii cu care şi-a împărţit viaţa atâta amar de vreme... Când şi-a mai revenit din şoc, a sunat la spital, de unde i s-a confirmat bănuiala: Rosa nu fusese internată acolo niciodată.



"Am fost şocaţi să vedem că înăuntru era o păpuşă învelită în pături, şi nu un copil! Aşa că am luat sicriul şi ne-am dus la poliţie, ca să demonstrăm că nu noi am pus păpuşa acolo. În urma anchetei, poliţiştii şi-au dat seama că povestea mea era reală, aşa că ne-au sprijinit", a declarat, pentru presa locală, Melvin.



Procurorii au început o anchetă, însă bărbatul nu a făcut nicio plângere pe numele Rosei. Nu se ştie, însă, cum a reuşit femeia să simuleze o sarcină timp de nouă luni şi nici care era motivul pentru care bărbatul a vrut să pună capăt relaţiei.