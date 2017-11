Tatăl Gabrielei Cristea este grav bolnav

„Zilele mele sunt numărate. Am sunat de șase ori la salvare. Am sunat la salvare pentru că mă sufocam. Cam în cinci ore a venit. Poți să mori oricând. Am piciorul amputat, am diabet, sunt cardiac. Problemele cu inima le-am descoperit de vreo opt ani. am făcut cinci infarcturi”, a declarat tatăl Gabrielei Cristea la Tv. De asemenea, a mai menționat că în urma ultimului infarct, a stat internat trei săptămâni, timp în care a fost în comă.