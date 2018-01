FOTO EXPLICATIE: Tatăl celor doi copii abuzaţi în lift de poliţistul pedofil, primele declaraţii

Tatăl celor doi copii care au fost abuzați într-un lift din Drumul Taberei, de către bărbatul identificat ca fiind Eugen Stan, a făcut primele declarații.

"Am rămas blocat, am început să alerg pe palier, am sunat la 112. M-am uitat apoi după el. Mi-a spus Mario, băiatul, să mă uit după un bărbat cu un fes negru și o geacă neagră. Abia după ce a venit Poliția am aflat că fata a fost pupată, că i-a pus mâna la pantaloni.

Am alergat după bărbat în hainele de casă. Nu am mâncat până ieri și nici ieri nu am mâncat. Azi am fumat și am băut cafea, sper să ne revenim la normal și să trecem peste hopul asta. Cred că am și albit.", a povestit bărbatul, potrivit wowbiz.ro.

"Nu știu ce i-aș face dacă l-aș vedea. Eu sunt o fire mai calmă, dar cred că nu aș mai fi calm dacă l-aș vedea. Probabil că orice i-aș spune nu l-ar afecta. E deja o obișnuință pentru el, dacă face treaba stă din 2012", mai spune tatăl.