Tăriceanu, atac dur la Kovesi: Acum se vede cât respect are pentru lege

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține că Laura Codruța Kovesi nu ar trebui să candideze la funcția de procuror european pentru că a fost direct implicată în abuzurile DNA și a semnat, în calitate de procuror, celebrele protocoale cu SRI, pe care CCR le-a declarat ilegale.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că șefia Parchetului European este o funcție care este decisă politic, pentru că dacă ar avea la bază calitățile profesionale, atunci Laura Codruța Kovesi ar trebui să aibă cunoștințe solide de drept, ceea ce nu are, în opinia liderului ALDE.

„Eu sunt bucuros ori de câte ori un reprezentat al României ajunge să ocupe o poziție importantă într-o instituție europeană, numai că pentru doamna Kovesi se ridică o problemă foarte serioasă. După ce doamna Kovesi a fost sancționată de două ori de CCR, au ieșit la suprafață abuzuri, a semnat în calitate de procuror general protocoalele secrete, socotite de CCR ilegale, ca procuror trebuie să ai în primul rând respectul față de lege și Constituție. Deci îmi pun întrebarea cum ar putea o astfel de persoană să ocupe funcția. Este o funcție decisă politic, se decide politic și vom vedea care vor fi negocierile la nivel european”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, duminică, la România Tv.

Despre faptul că fosta șefă a DNA susține că este o hărțuită, cum a declarat vineri, după audierea la Secția pentru anchetare a magistraților, în dosarul în care are calitatea de suspect, sub acuzaţiile fiind de luare de mită, abuz în serviciu şi mărturie mincinoasă, liderul ALDE a spus că „acum se vede cât respect are pentru lege”.

„Acum se vede cât respect are pentru lege. Dacă ea consideră că astea sunt acțiuni politice, înseamnă că ce a făcut ea tot în registrul politic a fost. Trebuie să se decidă când sunt acțiuni făcute de ea, era legea, când o vizează atunci sunt acțiuni politice. Această numire este una politică, pentru că dacă ar fi una bazată pe calitățile profesionale, atunci sigur că aici trebuie să ai cunoștințe solide de drept, o pregătire solidă profesională, ceea ce, din câte știu eu, doamna Kovesi nu are. Ea are distincții date de ambasade sau de alte instituții care apreciau ce așa-zisul succes în lupta anticorupție, bazate pe numere, câte personale au fost ascultate. La noi s-a mers pe principii stanoviste staliniste, la cantitate”, a conchis Tăriceanu.

Laura Codruța Kovesi s-a prezentat, vineri, la audierea de la Secția pentru anchetarea magistraților, la ieșire anunțând că are calitatea de suspect și că a recuzat doi magistrați din secție.

Ancheta este legată de declarațiile lui Sebastian Ghiță cu privire la aducerea în țară a inculpatului Nicolae Popa din Jakarta. Kovesi a declarat, la ieșirea de la audieri că nu a avut o implicare directă în aducerea în țară a acestuia.

Fostul procuror-șef al DNA se află pe lista scurtă a celor trei procurori care candidează pentru şefia Parchetului European. În acest context, ea urmează să fie audiată, pe 26 februarie, în comisia LIBE a Parlamentului European, procesul de selecţie urmând a fi finalizat până la finele lunii martie.