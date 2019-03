Cum îl apără Tăriceanu pe Toader: Nu poate să mulțumească pe toată lumea, nu are sarcină ușoară

Cum îl apără Tăriceanu pe Toader

Călin Popescu Tăriceanu refuză să îl critice pe Tudorel Toader. Ba chiar îl apără, explicând că ministrul Justiţiei nu poate să mulţumească pe toată lumea.

"Criticile care i se aduc ministrului mă bucură că vin din toate părțile. Dacă îi deranjează pe așa de mulți, probabil că înseamnă că face și ceva bine. Ministrul nu poate să mulțumească pe toată lumea. Ministrul Justiției nu are o sarcină ușoară, fără îndoială, mai ales în zilele noastre. Pentru ministrul Justiției, reforma din Justiție este o sarcină grea și opoziția e pe măsură", a spus Călin Popescu Tăriceanu.



"Ministrul știe că are acest sprijin politic pentru a elabora și a prezenta în guvern aceste acte normative și sunt convins că și doamna premier îi acordă sprijinul în acest sens. V-am spus, nu am discutat cu domnul ministru Toader de peste 10 zile, nu știu care e stadiul și ca să vă dau eu explicațiile pe mai departe", a mai spus președintele Senatului.