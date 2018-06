Tăriceanu: Vă promit că ascultările telefoanelor vor înceta. Noua securitate are doi părinți

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că astăzi este pentru el o după amiază foarte frumoasă. "Simt că adie un vânt de libertate", a spus acesta.

"Am venit să mă întâlnesc cu cei care mai cred că România trebuie să rămână liberă. Am venit la miting pentru a striga că judecătorii trebuie lăsați să hotărească liber, fără protocoale secrete. Cu toții am greșit când am crezut că după 1989 am câștigat definitiv dreptul la democrație și libertate", a precizat Tăriceanu.

Tăriceanu a mai spus că "trăim într-o democrație controlată, de peste zece ani". "Ne luptăm cu un fenomen care amenință independența noastră: statul paralel omniprezent. Trebuie să continuăm să luptăm, trebuie să ne luăm libertatea înapoi. O democrație adevărată înseamnă o justiție corectă, separația puterilor în stat, respectarea rezultatului alegerilor libere. Vreți să trăiți din nou într-un stat polițienesc în care unul din trei români sunt supravegheați?", a spus acesta.

Şeful Senatului a mai precizat că statul paralel e cel mai mare dușman al nostru. "Sunt convins că nu veți accepta să spuneți că securitatea nu a murit, ci doar s-a transformat. Ea vrea să fie din nou la putere. Acum nu mai are în spate tancurile sovietice, dar s-a instalat pas cu pas", a mai afirmat acesta.

Conform lui, "noua securitate are doi părinți: Traian Băsescu și Klaus Iohannis". "Traian Băsescu a creat noua securitate și Klaus Iohannis o folosește împotriva opozanților politici. Sunt convins că nu vă veți lăsa intimidați. Vă promit că ascultările telefoanelor vor înceta. Fac un apel către toți cei care sunt acoperiți, din presă, justiție, administrație", a declarat Tăriceanu.