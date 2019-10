Tăriceanu, spre Dăncilă: „Moțiunea de cenzură va trece sută la sută”

Călin Popescu Tăriceanu este convins că moțiunea de cenzură va trece și Guvernul condus de Viorica Dăncilă va cădea. Președintele ALDE creditează adoptarea „sută la sută” a moțiunii și a vorbit despre mobilizarea fără precedent din ultimii doi ani din Parlament pentru strângerea semnăturilor pentru dărâmarea guvernului.

„Depunerea motiunii de cenzura in conditiile schimbarii ponderii politice reprezentate de ce era pana acum Opozitia creeaza premisele unei schimbări de guvern”, a declarat Tăriceanu, la Parlament.

Șansele trecerii moțiunii sunt indiscutabil cele mai mari din ultimii doi ani, mai spune președintele ALDE.

„Din datele oficiale mai e o semnatura inregistrată azi. Sunt 238 semnaturi, dar din discutiile avute există mai multe voturi care urmeaza sa fie date. Creditez cu SUTĂ LA SUTĂ că moțiunea o să treacă. (...) Este o mobillizare cum nu s-a mai intamplat în ultimii ani, au mai fost moțiuni de cenzură, dar nu a fost niciodata o situatie de genul acesta”, a subliniat Tăriceanu.

Tăriceanu a vorbit și despre nemulțumirile pe care le-a avut față de guvernarea PSD pe care i le-a transmis fostului partener de guvernare, adică premierului Viorica Dăncilă, însă nu au avut niciun ecou.

„I-am atras atentia doamnei Dăncilă, și ca președinte PSD , și ca prim-ministru, că e nevoie de o resetare a coaliției și guvernului, am făcut-o cu insistență în cursul lunii august. DIn păcate, răspunsurile au fost neconvingătoare, nu mi-a spus că face nimic! Nici despre restructurare, diminuarea numărului de secretari de stat. Am crezut că va înțelege nevoia impusă de realitatea politică. Din păcate, nu a vrut sa tina cont si de aceea am iesit de la guvernare. Când ai indicii ca nu ai cum susține guveranrea, democratic e sa te dai la o parte si sa creezi o noua formula democratica pentru o noua majoritate si un nou guvern.

Tăriceanu susține moțiunea, însă nu va veni sub niciun chip la guvernare după căderea guvernului. Dar se gândește deja la ce condiții va pune viitorului Guvern.

„După moțiune am spus foarte clar că nu vom intra la guvernare. Probabil că PNL va trebui să facă un guvern minoritar. Am discutat cu colegii mei să reflecteze serios la condițiile pe care le vom solicita de la viitorul guvern care va veni sa ceară un vot de încredere în Parlament”, a explicat Tăriceanu.

Moţiunea va fi depusă în această seară, potrivit anunțului președintelui PNL, Ludovic Orban. Liberalii s-au lăudat că au strâns semnăturile necesare depunerii moțiunii și se bazează la vot pe cel puțin 238 de senatori și deputați.