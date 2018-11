Tăriceanu se teme că pierde puterea

Tăriceanu, LOVITURĂ devastatoare pentru Dragnea: se opune Fondului Suveran de Investiţii

Liderul ALDE se teme că actuala coaliție aflată la conducere ar putea avea probleme la votul în Parlament pe anumite legi.

Liderul ALDE a abordat, luni seara, la TVR, problemele ce ar putea să apară în Parlament, după scandalul din PSD. Doi lideri importanți social-democrați, senatorul Adrian Țuțuianu, fost vicepreședinte, și Marian Neacșu, fost secretar general, au fost excluși din partid.

”E o poveste pe viață și pe moarte, se joacă la distrugere. Se încearcă distrugerea adversarului. Colegii mei își pun problema, și e și preocuparea mea, dacă majoritatea din Parlament nu va fi afectată. Majoritatea pe care o avem e una confortabilă. Sper ca aceste mișcări să nu afecteze mai mult PSD. PNL nu a făcut nimic. Sunt parlamentari ai PNL care au devenit membri ALDE.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

"E adevărat că majoritatea pe care o avem e confortabilă. Dincontră de la PNL au venit la ALDE, dar sper ca aceste mişcări să nu afecteze mai mult PSD, în aşa fel să ne putem duce la îndeplinire angajamentele asumate pentru guvernare. Eu vorbesc mult cu oamenii, merg prin ţară. Există o anumită percepţie negativă legată de unde se îndreaptă România. Majoritatea sondajelor spun că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în condiţiile în care au crescut salariile. Inflaţia, după un puseu la începutul anului, s-a domolit şi creşterea veniturile a fost mai mare", a completat Tăriceanu.

Tăriceanu: Opoziţia are câteva arme care pot deveni letale

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni la un post TV, că evenimentele din România care par să nu se mai sfârşească sunt "componentele unei lupte pe viaţă şi pe moarte", precizând că Opoziţia are câteva arme care pot deveni letale, iar lucrurile acestea sunt după modelul lui Traian Băsescu.

"Mie mi se pare că, în primul rând, toate aceste evenimente care nu se mai sfârşesc sunt de fapt componentele unei lupte pe viaţă şi pe moarte, la distrugere. Avem şi aria politică, prin care Opoziţia are câteva arme care pot deveni letale, moţiunile simple, care sunt mai puţin periculoase, moţiunea de cenzură, mai periculoasă, prin care se încearcă distrugerea adversarului. Aceste lucruri sunt după modelul lui Traian Băsescu. A încercat să distrugă liderii din PSD, începând cu Adrian Năstase, a încercat să preia PNL în mod ostil. Nu a reuşit. Demersul următor a fost trimiterea la închisoare a unor persoane. Vedem acum că unii dintre ei sunt achitaţi. Cred că aceste lucruri generează dorinţa de revanşă", a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, luni seară la TVR 1.

Liderul ALDE a adăugat că este puţin probabil ca partidele parlamentare să ajungă la un consens până când România va prelua preşedinţia Consiliului UE.

"E o falie adâncă în societate care nu pare să se colmateze cât de cât şi această situaţie ne aduce foarte multe neajunsuri. Privind această scenă politică aşa cum am descris-o sigur dau puţine şanse posibilităţii stabilirii unui consens. Este ultima sută de metri (a preluării preşedinţiei Consiliului UE - n.r.). Mai sunt două luni. Probabil că această dispută care domină scena politică românească, dusă la extrem, ieşită din tipare, avem reacţie şi contrareacţie care nu se mai termină şi care se amplifică de la etapă la etapă această luptă", a completat Tăriceanu.

România urmează să preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru o perioadă de şase luni.

Șeful Senatului a infirmat că i s-a propus funcția de premier, dacă ar rupe coaliția cu PSD

”Eu nu mă duc, la Palatul Cotroceni, în calitate de consultat al președintelui, ca să îi spun ce e bine să facă. El a spus că ”nu mă pot posta ca moderator între partide, găsiți un teren comun”. Nu știu dacă se face o împăcare pe termen lung. I-am spus: ”domane, hai, măcar în astea 6 luni să nu ne mai porcăim, să facem spectacolul ăala depolorabil de la Bruxelles, măcar 6 luni de armistițiu”. Recunosc că am propus un armistiție. Dacă asta înseamnă că am pactizat cu dușmanul, înseamnă că am greșit eu.

Nu mi s-a propus funcția de premier la Cotroceni, nu are ALDE sau Tăriceanu intenția de a rupe coaliția.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.