Tăriceanu răspunde ALDE Dolj: Dacă am mai fi stat alături de PSD, probabil ne contopeam cu ei

Călin Popescu Tăriceanu

Reprezentanţii ALDE Dolj au primit, ca urmare a scrisorii deschise adresată liderului ALDE, o adresă semnată de Călin Popescu Tăriceanu.

Conform acesteia, Tăriceanu le spune că este deschis dialogului şi îl acuză pe Ion Cupă de trădare pentru un post de ministru, anunță MEDIAFAX.

"Am citit scrisoarea voastră, pe care aş fi preferat să mi-o trimiteţi mie prima dată şi nu mass-mediei, şi vă înţeleg pe deplin revolta şi dezamăgirea. Doar că acestea sunt direcţionate greşit. Cred că aveţi toate motivele să fiţi dezamăgiţi pentru că aţi investit în a trimite în Parlamentul României un parlamentar care la prima decizie importantă a partidului a clacat şi a ales să pactizeze cu adversarul.

Cred ca sunteti revoltaţi că aceeaşi persoană, după ce a votat pentru denunţarea protocolului cu PSD şi ieşirea din coaliţia de guvernare s-a repezit pe uşa din spate să-şi negocieze un post de ministru în guvernul muribund Dăncilă. Bănuiesc că nu v-a spus nici dumneavoastră despre această trădare cum nu mi-a spus nici mie. Omul care ne-a vândut pe puţini arginţi a fost unul pe care l-am apreciat şi promovat în singura preşedinţie de comisie din Camera Deputaţilor. Tocmai pentru că venea dintr-o organizaţie frumoasă ca a dumneavoastră.

Şi dacă ar fi ales doar să-şi ia plata şi să plece nu ar fi fost atât de grav. În fond, trăim într-o ţară liberă în care fiecare îşi face viaţa după propria conştiinţă. Însă preţul pentru postul de ministru nu a fost doar trecerea lui la PSD, ci să fie un actor în procesul de destructurare al ALDE şi de preluare ostilă a partidului de către grupul din jurul dnei Dăncilă. Toţi şi fiecare dintre noi ne bucurăm de dreptul de a ne exprima ideile şi poziţiile în faţa colegilor din partid, indiferent cine sunt aceştia, atâta timp cât discuţiile sunt civilizate şi statutare. Am fondat acest partid exact ca să putem să ne exprimăm liberi, dar libertatea nu trebuie confundată nici cu trădarea şi nici cu promovarea interesului personal în dauna celui general.

Decizia ieşirii de la guvernare nu a fost una a unui grup restrâns, aşa cum unii vă spun, ci rezultatul unui vot covârşitor în Delegaţia Permanentă. O majoritate de 83 „pentru” şi doar 2 abţineri, în care toţi cei care astăzi se dau apărătorii libertăţii de opinie în ALDE au votat „pentru”, este mai mult decât elocventă.

Dragi colegi, statul îndelungat lângă un partid de stânga nu poate să nu lase urme pe orice partid, cu atât mai mult pe unul tânăr ca al nostru. Cum se zice în popor, la umbra unui copac mare nici iarba nu creşte. Dacă am mai fi stat până la finele actualei legislaturi probabil că pasul natural era să ne contopim cu foştii noştri parteneri. Cei care astăzi contestă ieşirea de la guvernare exact asta vor, să ne vărsăm, cu mic cu mare, în PSD, pentru a primi câteva posturi.

Nu asta este calea pe care am plecat împreună. Şi nu asta este calea pe care eu pot să vă conduc. Dacă dragostea şi ataşamentul de PSD sunt atât de puternice, înseamnă că vedem lucrurile diferit şi această situaţie îmi ridică serioase semne de întrebare cu privire la convingerile voastre liberale. Avem nevoie să ne întărim identitatea liberală. Avem nevoie să ne regăsim mesajele de apărare a libertăţilor şi drepturilor individuale. Avem nevoie să luptăm împotriva abuzurilor de tot felul. Avem nevoie să ne reîntoarcem faţa spre antreprenori, fermieri şi studenţi. Avem nevoie să ne curăţăm de o asociere în care ne-am pierdut o bună parte din identitatea liberală.

Pentru asta avem nevoie de cei care cred că liberalismul nu este doar un banner pe care îl afişăm pentru că dă bine la public sau pentru că putem lua un post de deputat şi senator sau ales local.

Îmi amintesc întotdeauna cu plăcere de vizitele în Dolj, de cât de primitori aţi fost şi câtă căldură am simţit. Am toată speranţa că cei mai mulţi dintre cei care aţi semnat această scrisoare o să vă regăsiţi în conducerea viitoarei organizaţii judeţene şi că drumul nostru va merge mai departe. Va trebui să facem alegeri în organizaţia judeţeană cât mai repede pentru a trece peste acest accident şi pentru a putea pregăti viitorul congres naţional ALDE, care cred că trebuie să aibă loc după alegerile prezidenţiale din acest an. Dacă simţiţi nevoia să dezbatem idei şi opinii sunt oricând deschis. Vă îndemn să o facem statutar şi civilizat. Pentru că asta înseamnă a fi liberal.



P.S. Şi când vorbiţi despre pălmaşi şi boieri cu siguranţă eu sunt cel mai pălmaş dintre noi şi numai pentru că am ales să respect decizia de retragere de la guvernare şi am plecat de bunăvoie de la Preşedinţia Senatului României. Aşa că să nu vă fie ruşine dacă vă consideraţi pălmaşi".