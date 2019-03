Tăriceanu: "Ordonanţa 114 este în chinurile refacerii"

Tăriceanu a precizat că au avut loc consultări cu reprezentanţii mediului de afaceri şi a sectoarelor afectate de ordonanţă, în urma cărora s-au adus unele modificări ale actului normativ.

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedinte al Senatului, a declarat, vineri, la Galaţi că Ordonanţa 114 "este în chinurile refacerii", în sensul că se lucrează la modificarea acesteia, forma finală urmând a fi gata până la sfârşitul acestei luni.

"Ordonanţa 114 este în chinurile refacerii. Noi, cei din ALDE, am organizat o rundă amplă de consultări în această săptămână şi săptămâna trecută cu mediul de afaceri care e vizat de Ordonanţa 114, conducerea Băncii Naţionale - Mugur Isărescu şi consiliul de administraţie, Asociaţia Română a Băncilor, cu asociaţia profesională care regrupează operatorii din energie, administratorii de pensii private Pilonul II, firmele din domeniul telecomunicaţiilor şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri. Pe baza acestor discuţii am reuşit să sintetizăm care sunt principalele elemente de preocupare", a spus Tăriceanu.



El a precizat că, în domeniul bancar, se va renunţa la legarea taxei de indicele Robor şi se va introduce un indice reprezentând media tranzacţiilor efective realizate în ultimele trei luni de banca respectivă.



"Noi vom susţine, dar şi colegii noştri din PSD sunt în consens, să modificăm pe zona bancară. Se va renunţa la legarea taxei pe activele bancare de Robor, deci Robor-ul se stabileşte pe baza unor cotaţii şi vom renunţa la acest sistem şi vom merge pe un indice care este media tranzacţiilor efective realizate în ultimele trei luni, pentru că e un indice mai apropiat de realitatea pieţei şi, în esenţă, ne vom atinge obiectivul pe care îl urmărim prin ordonanţa 114: în domeniul bancar să coborâm dobânzile, care, azi, sunt foarte ridicate în România, la un nivel cât mai apropiat de dobânzile care sunt practicate în celelalte ţări europene şi ecartul dintre dobânzi, adică dintre dobânda pasivă, cea pentru depozite, şi dobânda activă, cea pentru credite, în aşa fel încât creditarea să fie mai accesibilă atât persoanelor fizice cât şi firmelor", a precizat liderul ALDE.



Potrivit acestuia, va exista şi un stimulent pentru creşterea volumului de creditare pentru bănci.



"Am primit cu satisfacţie din partea Asociaţia Română a Băncilor disponibilitatea pe care au arătat-o de a creşte nivelul de intermediere financiară şi de aceea în modificarea Ordonanţei 114 va exista pe de o parte taxa, dar pe de altă parte va exista şi un stimulent pentru creşterea volumului de creditare pentru care fiecare bancă care reuşeşte acest indice de performanţă va primi un bonus, adică i se va diminua taxa până la nivelul zero", a spus Tăriceanu.



Liderul ALDE a menţionat că, în domeniul energiei, va rămâne plafonarea preţului la gaze populaţie.



"În domeniul energiei, va rămâne plafonarea preţului la gaze pentru gospodăriile populaţiei. Probabil că se va putea găsi şi o formulă cât mai exactă şi pentru familiile cu venituri reduse, deci populaţia defavorizată. Vom vedea care va fi nivelul acestei taxe", a afirmat Tăriceanu.



Acesta a mai spus că niciun fond de pensii private nu va fi desfiinţat.



"Zvonurile pe are le-au propagat unii şi alţii că fondurile de pensii private se vor desfiinţa este o pură gogoaşă, o minciună sfruntată. Nu se va desfiinţa niciun fond de pensii private", a subliniat Tăriceanu.



Conform acestuia, în domeniul telecomunicaţiilor se va discuta despre taxele pentru viitoarele licenţe 5G.



"În privinţa domeniului telekom, firmele în telecomunicaţii au ridicat următoarea obiecţie, şi anume că taxele pentru viitoarele licenţe 5G ar fi prea mari şi ar fi descurajatoare. O să discutăm acest lucru cu autoritatea de resort, să vedem dacă susţine această poziţie sau nu", a menţionat liderul ALDE.



Tăriceanu a subliniat că speră ca, la finele lunii martie, să fie finalizate modificările la Ordonanţa 114.



"Avem toată disponibilitatea să facem anumite ajustări pe care şi mediul de afaceri le consideră necesare. Vom accelera săptămâna viitoare discuţiile în aşa fel încât, până la sfârşitul lunii, până începe să îşi producă efectele Ordonanţa 114, de la 1 aprilie, să terminăm aceste modificări. Vrem să facem înainte o nouă rundă de consultări cu mediul de afaceri în aşa fel încât lucrul să fie în sensul unui parteneriat în care fiecare parte câştigă ceva. Noi avem obligaţia să apărăm interesul cetăţenilor, al consumatorilor, al economiei, ei îşi urmăresc obiectivele de realizare a unor profituri cât mai bune", a punctat Tăriceanu.

Despre protestul de 15 minute: Ritmul de construcţie al autostrăzilor a fost unul inacceptabil de lent