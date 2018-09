Tăriceanu o compară pe Dăncilă cu Trudeau: "Ia intraţi intraţi pe Youtbe să vedeţi"

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat joi că Viorica Dăncilă nu trebuie judecată prin prisma unor greșeli și că a primit semnale de la Bruxelles că prestația acesteia a fost una bună. Mai mult, Tăriceanu o compară cu premierul Canadei, sugerând că şi acesta face gafe.

Călin Popescu Tăriceanu a fost întrebat, joi, de jurnalişti, dacă este îngrijorat de prestaţia premierului Viorica Dăncilă.

"Ia încercaţi să intraţi pe youtube şi să vedeţi în dreptul premierului Canadei, domnul Trudeau, să vedeţi ce e acolo... acum dacă presa vrea să caute cu orice preţ... eu am văzut o serie de lucruri care sunt taxate de presă ca gafe şi nu au nicio legătură cu o acţiune greşită, sigur că se poate întâmpla oricui să facă şi greşeli şi nimeni nu e scutit de astfel de greşeli. Şi eu când eram prim ministru poate am făcut greşeli sau sigur am făcut greşeli", a replicat el.

Tăriceanu a spus că s-a întâlnit cu Dăncilă la Parlamentul European, unde aceasta a avut mai multe întâlniri.

"Colega mea Renate Weber a fost chiar prezentă la întâlnirea pe care domna Dăncilă a avut-o cu liderul grupului ALDE şi mi-a relatat şi ea în vorbe foarte, foarte frumoase prestaţia doamnei Dăncilă, pe care şi eu o apreciez, se vede că are o experienţă europeană, cunoaşte problematica europeană şi mie mi se pare că face eforturi deosebite - a făcut acum un gest pe care probabil alţi premieri într-o atitudine arogantă nu l-ar fi făcut - să se ducă la Bruxelles să prezinte înainte de dezbaterea de pe 3 octombrie punctul de vedere al Guvernului, punctul de vedere al României, în contextul în care foarte mulţi români înţeleg cu o lejeritate de nepermis - mă refer la Monica Macovei, mă refer la Preda, la Ivan, să denigreze practic într-un concert România şi să ne afecteze interesele, nu ale noastre ale coaliţiei, ci interesele României ca ţară şi ale poporului", a afirmat Tăriceanu.