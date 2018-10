Tăriceanu nu vrea să schimbe niciun ministru ALDE

Dragnea şi Tăriceanu

ALDE rămâne ferm și nu schimbă niciun ministru de-al său din echipa premierului Viorica Dăncilă! Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că a discutat, în trecut, cu Liviu Dragnea, despre remanieri și i-a transmis că titularii portofoliilor pe care îi are Alianța nu se schimbă.

Liderul ALDE, preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, a declarat marţi, referitor la remanierea guvernamentală, că i-a transmis liderul PSD Liviu Dragnea că ALDE nu are în vedere o schimbare în lista miniştrilor, precizând că PSD va discuta luni în Comitetul Executiv Naţional acest subiect. El şi-a reafirmat susţinerea faţă de ministrul Justiţiei Tudorel Toader, despre care a afirmat că este "un ministru foarte bun, că are performanţă, că a dus nivelul de prestanţă al funcţiei undeva sus cum nu a mai fost", dezminţind categoric informaţiile conform cărora acesta şi-ar fi pierdut sprijinul ALDE.

Întrebat ce ştie despre remanierea guvernamentală, Tăriceanu a declarat la Digi24: "Nimic. Nu am discutat acest subiect în cadrul coaliţiei. Am abordat acum două - trei săptămâni şi i-am transmis colegului Dragnea că la ALDE nu am în vedere niciun fel de schimbare în lista miniştrilor. Interesul meu este mai scăzut pe acest subiect decât interesul jurnalistic".

El a apreciat că listele miniştrilor remaniabili şi ale înlocuitorilor acestora vehiculate în spaţiul public "nu au la bază decât speculaţii".

De asemenea, Călin Popescu Tăriceanu a relatat că a vorbit luni seară cu Liviu Dragnea, care i-a spus că luni urmează să aibă o şedinţă de Comtet Executiv în care social-democraţii vor discuta subiectul remanierii.

"Adică nu sunt în afara subiectului. Sunt informat, dar vreau să mă preocupe subiectele care sunt de resortul nostru, nu mă bag în ceea ce nu ne aparţine. (...) La ALDE nu am nicio remaniere", a precizat Tăriceanu.

În ceea ce priveşte informaţia potrivit căreia ministrul Justiţiei Tudorel Toader şi-ar fi pierdut susţinerea sa şi a formaţiunii, Călin Popescu Tăriceanu a ţinut să o dezmintă categoric.

"Nu ştiu de unde a apărut. Pe mine mă surprinde. Nu pot, însă, să fac chiar zi de zi declaraţii de susţinere. Am făcut o declaraţie publică acum două săptămâni, cred, când am declarat fără echivoc că ministrul Toader se bucură de susţinerea noastră, că este un ministru foarte bun, că are performanţă, că a dus nivelul de prestanţă a funcţiei undeva sus, cum nu a mai fost în ultimii ani, că a arătat curaj, determinare, pricepere profesională serioasă. Sigur, datorită CV-ului profesional. Nu ştiu de unde a apărut această informaţie şi o dezmint categoric",a afirmat Tăriceanu..