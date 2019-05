Tăriceanu: "Nu cred că duminică seara e momentul pentru anunțarea candidaturii"

Călin Popescu Tăriceanu este ferm convins că Liviu Dragnea nu are intenția de a-și anunța candidatura sa la prezidențiale în duminica alegerilor europarlamentare. Tăriceanu o critică pe Viorica Dăncilă pentru că nu a apelat la restructurarea Guvernului, și nu pentru remaniere, așa cum a făcut.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri seara, că Liviu Dragnea nu a făcut referire la o eventuală anunțare a candidaturii sale la prezidențiale, atunci când a spus că în seara alegerilor europarlamentare va transmite un mesaj important. Tăriceanu precizează că seara alegerilor nu e cel mai bun moment pentru ca cineva din PSD sau ALDE să spună că va candida pentru prima funcție în stat.

”Sunt pregătit să îmi asum o astfel de candidatură, dacă împreună cu colegii mei și cu cei din PSD vom ajunge la concluzia că îl putem învinge pe Iohannis. Rezultatul de la europarlamentare e o fotografie de moment, nu va fi elementul decisiv, care să răstoarne mersul.

Nu cred că duminică seara e momentul pentru anunțarea candidaturii la prezidențiale. Luare unei decizii de candidatură nu se face în pripă, când toată lumea e tensionată. E o treabă foarte serioasă, trebuie foarte bine gândită.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Realitatea TV.

Călin Popescu Tăriceanu o critică pe Viorica Dăncilă pentru că nu a apelat la restructurarea Guvernului, și nu pentru remaniere, așa cum a făcut. Întrebat, la Realitatea TV, dacă Viorica Dăncilă e un premier pe placul său, Tăriceanu a replicat că și-ar dori un prim-ministru de la ALDE.

Totodată, șeful Senatului a explicat că nu va cere schimbarea Vioricăi Dăncilă în plin mandat.

”Nu (n.r. dacă este premierul dorit de ALDE). ALDE își dorește un premier ALDE. Nu are o misiune ușoare într-o țară frământată de disputele politice duse la extrem. Startul domniei sale nu a fost cel mai simplu pentru ea și cel mai reușit, dar a făcut progrese mari. Are un merit pentru succesul președinției României la Consiliul UE, nu e exclusiv, dar a contribuit. Nu schimba niciodată caii în mijlocul râului. Nu văd niciun motiv pentru care am putea să renunțăm la doamna Dăncilă, poate sunt câteva retușuri de făcut la nivelul echipei. Nu aș vrea să ajungă și la vorba mea că ar fi trebuit să ajungă la o restructurare, nu remaniere cum a făcut ea. E responsabilitatea premierului în alcătuirea Guvernului, nu a președintelui.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.