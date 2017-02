Tăriceanu laudă Academia Română, după comunicatul în care face apel la "unitate naţională"

Calin Popescu Tariceanu a transmis joi un comunicat de presa in care lauda initiativa celor 84 membri ai Academiei Romane de a transmite o scrisoare catre poporul roman si institutiile statului in care se pronunta "cu tarie in favoare identitatii, suveranitatii si unitatii nationale", afirmand ca aceasta scrisoare "dovedeste ca Academia Romana isi reinnoieste acum misiunea fundamentala", anunţă Hotnews.ro.