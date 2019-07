Tăriceanu, un nou atac la adresa Laurei Codruța Kovesi: ”Va bloca accesul la fondurile europene”

Tariceanu

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a scris, într-o postare pe contul personal de Facebook, faptul că, în cazul în care Laura Codruța Kovesi va obține postul de procuror şef european se va ”preocupa” îndeosebi de blocarea accesului la fonduri europene.

"Constatare: ca de obicei, în politica europeană ne ducem, din păcate, după fentă. După împărțirea marilor posturi europene strict între patru state din Vest, cu Germania și Franța în frunte, am văzut chipuri fericite, la noi, de faptul că asta ar maximiza, în compensație, șansele de a avea postul de procuror șef european pentru Laura Kovesi.

Dincolo de faptul că Vestul nu îmi pare deloc interesat în acest moment în a acorda „compensații” Estului, ar trebui să ne punem serios întrebarea dacă un asemenea post – presupunând că l-am obține – nu e, de fapt, un măr otrăvit. Mi-e teamă că rolul principal al dnei Kovesi ar fi să ne blocheze, sub pretextul interminabilelor anchete la care se pricepe atât de bine, accesul la fondurile europene. Cu alte cuvinte, UE ne-ar da cu o mână și ne-ar bloca cu două.