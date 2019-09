Tăriceanu: "Kovesi este chemată să distrugă justiția europeană, după ce a distrus-o în România"

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat joi că, prin votul dat de ambasadorii statelor membre UE pentru funcţia de şef al Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi este "chemată acum să distrugă şi justiţia europeană, după ce a distrus-o pe cea din România".



El a susţinut, în mod ironic, că este la fel de mândru că un român a ajuns în această funcţie, la fel de mult pe cât a fost atunci când Nicolae Ceauşescu s-a plimbat în trăsură cu Regina Angliei.







"Laura Codruţa Kovesi a fost votată azi în reuniunea COREPER pentru poziţia de procuror şef al Parchetului European, printr-un proces strict politic care nu are nimic de a face cu performanţa. Din nou dubla măsură pe care semnalat-o permanent a prevalat: ce nu ne este permis nouă este perfect acceptabil la Bruxelles. Dacă sunt mândru că un român a ajuns în această funcţie? Sunt mândru. Sunt, dacă vreţi, la fel de mândru pe cât am fost de Ceauşescu atunci când l-a plimbat Regina Angliei cu trăsura. Eram tânăr, aveam 26 de ani şi nu mă puteam împiedica să mă gândesc cum putea lumea liberă să onoreze în felul acela un dictator odios, cum putea presa britanică să scrie atâtea elogii la adresa tiranului, cum au putut academiile britanice să-i umple analfabetei Elena Ceauşescu "codoi" desaga cu titluri... Am aflat când m-am mai "copt". Britanicii nu erau fermecaţi de personalitatea lui Ceauşescu. Ei voiau doar să-şi tragă nişte miliarde de la România pentru economia lor, gripată prin unele sectoare. Desigur, au constatat mai apoi pe pielea lor că nu se puteau face afaceri cu un individ precum Ceauşescu, dar asta e deja altă poveste", a scris Tăriceanu pe Facebook.



Câteva decenii mai târziu, a adăugat liderul ALDE, "istoria se repetă, iar UE alege să promoveze într-o funcţie de maximă responsabilitate un personaj care s-a dovedit pe parcursul carierei sale oricum numai responsabil nu".



"Nu sunt mândru că promovarea Laurei Codruţa Kovesi reprezintă, în fapt, un triumf al mediocrităţii, al slugărniciei, al duplicităţii, o celebrare a victoriei grupărilor oculte asupra statului de drept. O unealtă folosită împotriva democraţiei la Bucureşti e mutată la Bruxelles spre a fi folosită în acelaşi mod. Degeaba am tras semnale de alarmă, liderii europeni sunt surzi la ele, precum şi la gemetele celor care au ajuns în puşcărie din cauza abuzurilor înfăptuite de Laura Codruţa Kovesi şi a sistemului care o ţine în funcţii. După ce a nenorocit Justiţia din România, acum este chemată să distrugă şi Justiţia europeană. Lideri ai Uniunii, să nu ziceţi că nu v-am spus!", a conchis Tăriceanu.



Procurorul român Laura Codruţa Kovesi a fost susţinut pentru funcţia de procuror-şef al Parchetului public european (EPPO) de o ''majoritate suficientă'' în cadrul reuniunii Comitetului reprezentanţilor permanenţi ai statelor membre ale Uniunii Europene (COREPER), desfăşurată joi la Bruxelles, a declarat pentru Agerpres un reprezentant al preşedinţiei finlandeze a Consiliului UE.