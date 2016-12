Tăriceanu l-a "turnat" pe Iohannis după discuţiile secrete dintre cei doi

Copreședintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, marți, că șeful statului, Klaus Iohannis, ar fi încercat formarea unei majorități de Centru-Dreapta, alta decât cea rezultată din alegeri.

"La această discuție, subliniez, nu am fost singur, am fost cu colegul meu, copreședintele ALDE Daniel Constantin, deci există martori la această discuție, președintele era singur. Președintele ne-a prezentat care este dorința domniei sale, de a realiza o altă majoritate decât cea rezultată din alegeri, pe zona centru-dreapta, alcătuită din PNL, ALDE, USR, PMP, UDMR plus minorități, care pe hârtie ar fi însumat puțin peste 50%, dar evident ar fi desconsiderat opțiunea majoritară a electoratului. Ceea ce a fost pentru mine surprinzător - această propunere a fost însoțită de o serie de considerații ale președintelui pe care eu le-am apreciat ca fiind mai degrabă parte a unui bluff, adică o încercare de intimidare a noastră, a mea și a colegului meu, în speranța că vom ceda, că ni se vor înmuia picioarele și că vom accepta o astfel de formulă", a declarat Tăriceanu, la Antena 3.

În opinia sa, președintele face ”o greșeală imensă, pentru că vrea să-l copieze pe Băsescu, care era maestru la poker". "Eu nu sunt jucător de poker, nu știu poker și nu-mi place pokerul și nu admit pokerul în politică. Eu nu joc poker, eu nu sunt dispus să joc poker", a mai afirmat liderul ALDE.