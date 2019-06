Tăriceanu îl apără pe Meleșcanu:"Nu ministrul este vinovat pentru votul din diaspora"

Liderul ALDE își apără ministrul de Externe și susține că vina nu-i aparține lui exclusiv. Tăriceanu spune nu ministrul e vinovat, nu el stabilește secțiile de vot, ci sunt solicitate de ambasadorii din țările respective, care au date despre locurile cu cei mai mulți români.

Călin Popescu Tăriceanu a anunțat, după ședința coaliției, că Teodor Meleșcanu se bucură de susținerea ALDE și că nu va fi remaniat, așa cum a cerut președintele Klaus Iohannis. ”Nu ministrul e vinovat”, a punctat Tăriceanu în scandalul legat de imposibilitatea a mii de români de a vota pe 26 mai în străinătate.

”Nu am discutat despre remaniere sub nicio formă, nici în coaliție, nici cu colegii mei. Din moment ce este ministru, are susținerea mea. Nu sunt adeptul găsirii țapului ispășitor. El a prezentat o analiză. Am avut o discuție cu dânsul. El a prezentat un raport premierului, va fi dat publicității. Nu ministrul e vinovat, nu el stabilește secțiile de vot. Ele sunt solicitate de ambasadorii din țările respective, care au date despre locurile cu cei mai mulți români. Nu e o decizie personală a ministrului de Externe.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat joi, la Parlament, după ședința coaliției de guvernare, că orice discuție cu Klaus Iohannis pe tema pactului național propus de șeful statului trebuie să înceapă cu o definiție a statului de drept care să fie agreată de toate părțile implicate:

In octombrie am lansat ideea unui pact (pe justitie, n.red), cred ca pactul propus de Presedintel trebuie sa aiba in vedere sa gasim mai intai o definitie comuna aceea ce inseamna statul de drept, pentru ca unii cred ca inseamna colaborarea dintre servicii si procuratura. Eu cred ca inseamna un stat de reguli, norme, legi, care au scop asigurarea principiilor pe care se bazeaza democratia si anume drepturile si libertatile cetateanului. De aici pornim mai departe la discutia legata de continutul pactului.

Iohannis incearaca acum dupa 5 ani in care nu a miscat niciun deget, un fel de umbrela sub care sa ralieze partidele pentru a-si asigura un nou mandat.

Cred ca in viitorul pact pe justitie nu putem sa nu abordam si suprapunerea referendumului cu alegerile, sa discutam cum transpune presedintele deciziile CCR - are presedintele obligativitate? El vorbeste de statul de drept dar nu face parte din statul de drept cand nu respecta deciziile CCR.

Pastram sau nu pastram superimunitatea presedintelui, sau o ducem la nivelul parlamentarilor?

Trebuie sa desecretizam si sa scoatem in afara legii toate protocoalele secrete si presedintele vad ca a evitat sa intre in aceste subiecte delicate.

Haideti sa fim seriosi si sa avem o privore de ansamblu, nu sa face un pact doar cu ce ne convine, selectiv.

Rolul președintelui nu e de a ne da nou lecții și sugestii

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține că a discutat cu premierul Viorica Dăncilă despre modificările necesare la OUG 114. În perioda în care Liviu Dragnea conducea PSD, acesta a cerut în mai multe rânduri ca OUG 114 să rămână în forma actuală.

”Am discutat despre OUG 114 modificată și am convenit că trebuie făcută o analiză completă asupra OUG pe cele patru domenii pe care le afectează. Sunt și prevederi care trebuie, fără îndoială păstrate, dar vom avea discuții cu sectoarele implicate și nu avem niciun fel de rezervă în a face modificările și corecturile necesare", a spus Tăriceanu